고르고 바르고 피부진단까지…美 LA서 하루 1500명 찾는 올리브영

미국 캘리포니아주 패서디나에 위치한 CJ올리브영 미국 1호점 패서디나점 외관. 패서디나(미국)=문지연 기자

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미국 캘리포니아주 패서디나의 대표 쇼핑거리 콜로라도 블러바드. 룰루레몬과 알로, 애플 등 글로벌 브랜드가 늘어선 이곳에 지난 5월 'K뷰티'를 앞세운 올리브영이 문을 열었다. 길 건너에는 미국 대표 뷰티 리테일러 세포라도 있다. 현지인들이 쇼핑과 외식을 즐기는 패서디나의 핵심 상권에 CJ올리브영이 미국 첫 오프라인 매장을 낸 것이다.

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15일(한국시간) 찾은 올리브영 패서디나점은 입구부터 익숙한 미국 뷰티 매장과 달랐다. 화려한 색조 제품 대신 선크림과 세럼, 클렌징폼 등 기초화장품이 먼저 눈에 들어왔다. 약 800㎡(240평) 규모의 매장에는 400여개 브랜드, 5000여개 상품이 들어섰으며 스킨케어가 전체의 약 4분의 1을 차지한다.

강명지 CJ올리브영 미국법인 MD팀장은 "시장이 올리브영에 기대하는 기초화장품과 우리가 보유한 전문성을 바탕으로 매장 전면에 기초화장품을 과감하게 배치했다"고 말했다.

매장 안에서는 의외의 풍경도 눈에 띄었다. 젊은 여성들 사이로 중년 남성들이 홀로 스킨케어 제품을 비교하며 쇼핑하고 있었다. 가족이나 파트너를 따라온 동반객이 아니라 직접 제품을 고르고 두 손 가득 쇼핑백을 들고 매장을 나서는 모습이었다.

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상품 자체는 한국에서 보던 모습과 크게 다르지 않았다. 매장 곳곳의 K뷰티 제품에는 한글 표기가 그대로 남아 있었다. 한국에서 팔리는 제품을 미국식으로 다시 포장하기보다 상품의 'K'는 유지하되 이를 찾고 배우고 체험하는 방식을 현지에 맞췄다.

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수분·광채·탄력 등 피부 고민에 따라 제품을 찾을 수 있도록 큐레이션하고 PDRN·시카·콜라겐 등 성분과 효능도 설명한다. 국내보다 한 매대에 놓는 상품 수도 줄였다. 수많은 K뷰티 브랜드가 아직 낯선 현지 소비자들이 보다 쉽게 제품을 탐색할 수 있도록 한 것이다.

CJ올리브영 미국 1호점 패서디나점에 마련된 'TOP PICKS' 공간. 인기 K뷰티 제품을 순위별로 선보이고 있다. 패서디나(미국)=문지연 기자

대신 K뷰티가 강점을 가진 카테고리는 과감하게 키웠다. 마스크팩은 6개, 선케어는 4개 베이를 차지했고 토너패드는 별도의 체험 공간을 마련했다. 강 팀장은 "고객들이 토너패드를 볼에 하나씩 붙이고 매장을 돌아다니기도 한다"고 말했다. 색조 구역에는 대형 거울과 메이크업 바를 설치해 여러 브랜드 제품을 한자리에서 비교해볼 수 있게 했다.

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길 건너 세포라와의 차이는 현지 소비자들도 체감하고 있었다. 2년 전 한국 여행에서 올리브영을 경험한 브룩과 줄리아는 시카고에서 LA를 찾았다가 이날 개점 시간에 맞춰 매장을 방문했다. 브룩은 "K뷰티는 제품을 어떻게 사용해야 하는지, 어떤 상황에 어떤 제품을 써야 하는지에 대한 정보를 미국 제품보다 훨씬 정확하게 얻을 수 있어 좋다"고 말했다. 두 사람은 "세포라는 색조 제품이 중심인 반면 올리브영은 기초 스킨케어 제품이 다양하다"고 평가했다.

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매장 한가운데에는 무료 피부 분석 서비스 '스킨스캔'이 자리한다. 얼굴을 촬영하면 수분과 피부 장벽, 모공, 주름 등 피부 상태를 분석해준다. 분석 결과는 현장에서 확인할 수 있고 QR코드를 스캔하면 휴대전화에서도 7일간 볼 수 있다. 뒤편 '더 뷰티 랩'에서는 이를 토대로 약 15분간 일대일 상담을 받을 수 있다. 두 서비스를 이용하는 고객은 하루 평균 약 150명이다.

기자도 직접 체험해봤다. 얼굴을 촬영하자 수분과 피부 장벽, 모공, 주름, 피지, 홍조, 피부열 등이 항목별 점수로 나타나 현재 피부 상태와 관리가 필요한 부분을 한눈에 볼 수 있었다.

CJ올리브영 미국 1호점 패서디나점에 마련된 '스킨 스캔(Skin Scan)' 공간. 고객이 피부 상태를 분석하고 맞춤형 제품을 탐색할 수 있도록 구성했다. 패서디나(미국)=문지연 기자

CJ올리브영 미국 1호점 패서디나점에 마련된 '클렌즈 바(The Cleanse Bar)'. 고객이 다양한 클렌징 제품과 뷰티 디바이스를 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 패서디나(미국)=문지연 기자

이날 처음 매장을 찾은 LA 거주자 레티시아(27) 역시 스킨스캔부터 체험했다. 그는 "피부를 깊이 들여다보는 것 같았다"며 "어떤 제품을 사야 할지 알 수 있어 도움이 됐다"고 말했다.

매장을 찾게 된 계기도 제각각이었다. 레티시아는 SNS에서 패서디나점을 발견했고, 미셸(21)은 K팝을 계기로 K뷰티를 접했다. 인근 학교에 다니는 아디냐(19)는 올리브영을 몰랐지만 매장이 문을 여는 것을 보고 찾기 시작해 이날이 세 번째 방문이었다. 이미 K뷰티에 익숙한 소비자뿐 아니라 거리를 지나다 처음 올리브영을 접한 현지인까지 고객층으로 끌어들이고 있는 셈이다.

패서디나점에는 하루 평균 1500명 이상이 방문한다. 당초 한국인이나 아시아계 고객이 많을 것으로 예상했지만 현재 비한국인 고객이 절반 이상이다. 객단가도 국내 올리브영의 두 배 이상이다. 미국 판매가격은 관세와 물류비 등을 반영해 국내보다 통상 10~15% 높다.

판매 상위권에는 스킨케어 제품이 포진했다. 올리브영 측에 따르면 1위는 '라운드랩 자작나무 수분 선크림', 2위는 '리쥬란 듀얼 이펙트 앰플'이다. 아누아의 클렌징폼과 PDRN 세럼이 각각 3·4위에 올랐다.

CJ올리브영 미국 1호점 패서디나점을 찾은 현지 고객들이 K뷰티 제품을 살펴보고 있다. 사진제공=CJ올리브영

올리브영은 패서디나점을 단순한 판매점을 넘어 한국 브랜드의 미국 오프라인 진출 거점으로 키운다는 구상이다. 매장 입구에는 개별 브랜드를 위한 팝업 공간 두 곳을 마련해 현재 라운드랩과 아누아를 선보이고 있다.

권가은 CJ올리브영 미국법인장은 "개별 진출의 한계로 해외 오프라인 시장에 들어가기 어려웠던 한국의 우수한 뷰티 브랜드들이 동반 진출할 수 있는 생태계를 열어준다는 점에 가장 큰 의의가 있다"며 "미국을 시작으로 우리 브랜드들의 글로벌 게이트웨이 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.

패서디나(미국)=문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com