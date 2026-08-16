손님 10명 중 9명은 비아시아계…美 일상에 들어간 뚜레쥬르

미국 캘리포니아에 위치한 CJ푸드빌 뚜레쥬르 라하브라점 내부전경. 사진제공=CJ루드빌

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미국에서 'K베이커리'가 한국계와 아시아계를 넘어 현지 소비자의 일상 속으로 파고들고 있다. CJ푸드빌 뚜레쥬르는 한국식 제품과 운영 방식을 앞세워 현지 주류 고객층으로 보폭을 넓히는 모습이다.

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14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라하브라에 위치한 뚜레쥬르 라하브라점. 매장 안팎에서는 가족 단위 고객들이 빵과 음료를 즐기고 있었다. 야외 테이블 한쪽에서는 노트북을 펼쳐 놓고 시간을 보내는 고객도 눈에 띄었다.

실제 라하브라점의 고객 구성은 지역 인구 분포와 비슷하다. 안승준 CJ푸드빌 글로벌사업본부장 겸 미국법인장은 "라틴계가 60%, 백인이 25~30%이고 아시아계는 10% 아래 수준"이라며 지역 인구 구성에 비례해 고객층도 형성돼 있다고 설명했다.

이 같은 흐름은 조사에서도 나타났다. CJ그룹이 지난해 12월 미국을 포함한 12개국 24개 도시의 15~49세 남녀 7100명(미국 1000명 포함)을 대상으로 실시한 '글로벌 K컬처 영향력 분석'에서 미국 소비자의 K외식 경험률은 57%로 집계됐다. 미국 가정의 K푸드 취식 빈도도 월평균 3.38회로 12개국 평균(2.8회)을 웃돌았다.

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뚜레쥬르는 한국적 색채를 덜어내기보다 'K-ness'를 차별화 요소로 택했다. 한국-프랑스 감성이 결합된 베이커리라는 정체성을 유지하면서 현지 주류 시장을 공략한다는 전략이다.

미국 캘리포니아주 라하브라에 위치한 뚜레쥬르 라하브라점에서 한 고객이 야외 테이블에 앉아 노트북을 이용하고 있다. 라하브라(미국)=문지연 기자

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오펠리아 쿰프(Ofelia Kumpf) CJ푸드빌 USA COO는 "우리의 성장 계획은 코리안-프렌치 베이커리라는 강점을 유지하면서 'K-ness'를 적극적으로 강조하는 것"이라며 "제품이 아시아계나 한국인 고객층을 넘어 폭넓은 대중적 매력을 가지고 있다는 것을 확인했다"고 말했다.

안 법인장도 "미국에서도 K-ness를 하나의 차별적 경쟁력으로 가져가고 있다"며 "이를 고객에게 어필하는 것이 주요 전략 중 하나"라고 강조했다.

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현지화도 제품의 맛을 미국식으로 바꾸는 데 초점을 맞추지 않았다. 현지에서 조달한 원재료를 사용하더라도 한국에서 판매하는 제품과 같은 맛을 구현하는 게 핵심이다.

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안 법인장은 "베이커리는 밀가루만 조금 특성이 달라져도 빵의 맛이 크게 바뀐다"며 "로컬라이제이션은 빵 맛을 바꾸는 게 아니라 다른 원재료와 소재를 가지고도 동일한 맛을 구현해내는 것"이라고 설명했다. 대신 서비스와 운영은 현지에 맞춰 호스피탈리티를 강화하고 프랜차이즈 운영 표준화에 현지 노하우를 접목했다.

지난해 7월 문을 연 라하브라점은 약 320.5㎡(97평), 80석 규모다. 북미에서 처음으로 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 적용했으며, 신제품 출시 전 현지 소비자 반응을 살피는 테스트베드 역할도 한다.

매장에서는 소금빵과 진한우유크림빵, 꽈배기도넛, 김치고로케 등 한국에서 판매하는 제품을 쉽게 찾아볼 수 있었다. 국내와 거의 유사한 상품 라인업과 진열 방식을 적용하고, 다양한 종류의 갓 구운 빵을 한곳에서 고르는 '토탈 베이커리' 방식을 내세웠다.

김치고로케와 꽈배기도넛처럼 한국적 색채가 뚜렷한 제품도 인기다. 대표 인기 제품인 '클라우드 케이크'는 버터케이크가 익숙한 미국 시장에서 생크림의 부드러운 맛으로 차별화했다. 안 법인장은 "현지 고객들은 뚜레쥬르 케이크를 '클라우디(Cloudy)하다'고 표현한다"며 "일반 그로서리에서 판매하는 양산형 케이크보다 높은 가격을 지불하고 있다"고 말했다.

미국 캘리포니아주 라하브라 뚜레쥬르 매장에 과일 모양의 '아그작 케이크'를 비롯한 다양한 케이크와 마카롱이 진열돼 있다. 라하브라(미국)=문지연 기자

오펠리아 쿰프 CJ푸드빌 USA COO(왼쪽)와 안승준 CJ푸드빌 글로벌사업본부장 겸 미국법인장이 미국 캘리포니아주 라하브라 뚜레쥬르 매장에서 현지 사업 전략을 설명하고 있다. 사진제공=CJ푸드빌

한국에서 검증한 신제품도 미국으로 가져왔다. 한국 뚜레쥬르 본점인 CJ제일제당센터점에서 판매 중인 과일 모양 '아그작 케이크' 3종은 13일(현지시간) 미국 판매를 시작했다. 미국에서는 'I'm Not Peach. Cake.', 'I'm Not Mango. Cake.', 'I'm Not Pistachio. Cake.'라는 이름으로 선보였다.

제품을 사는 방식도 현지 베이커리와 다르다. 미국에서는 카운터에서 주문하면 직원이 제품을 꺼내주는 방식이 일반적이지만, 뚜레쥬르는 고객이 매장을 둘러보며 원하는 빵을 직접 트레이에 담는다.

안 법인장은 파네라브레드와 코너베이커리 등 현지 베이커리 브랜드를 언급하며 이 같은 운영 방식도 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "고객들이 쇼핑하듯 하나씩 직접 집어 가져가는 구조가 현지 고객들에게 신선하게 다가간 것 같다"며 "운영과 제품의 차별성이 경쟁 요소"라고 말했다.

미국 캘리포니아주 라하브라에 위치한 뚜레쥬르 라하브라점 전경. 지난해 7월 문을 연 이 매장은 북미 최초로 뚜레쥬르의 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 적용했다. 사진제공=CJ푸드빌

현지 사업도 빠르게 커졌다. CJ푸드빌은 2004년 미국에 진출해 올해 6월 기준 북미에서 뚜레쥬르 205개점을 운영하고 있다. 미국법인은 2018년부터 8년 연속 흑자를 냈고, 매출은 2021년 510억원에서 지난해 1946억원으로 늘었다. 미국 매장의 90% 이상은 가맹점이며 다점포 가맹점주도 절반을 넘는다. 지난해 말에는 조지아주 게인스빌에 연간 1억개 이상의 냉동생지와 케이크 등을 생산할 수 있는 공장도 가동했다.

사업 규모가 커져도 미국 시장에서 가져갈 방향은 같다. 현지에 맞춰 한국적인 것을 덜어내기보다 이를 뚜레쥬르만의 경쟁력으로 가져간다는 것이다.

안 법인장은 "K베이커리의 섬세함과 다양한 플레이버, 창의적인 부분이 현지에서 차별화 요소로 작용하고 있다"고 말했다.

라하브라(미국)=문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com