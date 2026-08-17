신축 2년 차 아파트 외벽 테라스 떨어져…SK에코플랜트 부실시공 논란

◇SK에코플랜트가 시공한 인천 송도 국제도시의 송도 럭스오션 SK뷰 아파트 1개동의 2층 테라스 바닥 구조물이 무너져 내린 사고가 지난 7일 발생했다. 연합뉴스

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SK에코플랜트가 부실시공 의혹을 받고 있다. 최근 인천 송도국제도시의 준공 2년 차 아파트에서 외벽 테라스 구조물이 추락하는 사고가 발생했기 때문이다. 해당 단지는 분양 당시 발코니를 차별화된 경쟁력으로 강조했던 곳으로, 입주민들의 불안감이 커지고 있다. 일각에서는 재시공·재건축 등 대책을 요구하는 목소리가 나온다. 정치권의 관심도 높다. 입주민 생활 공간에서 발생한 문제인 만큼, 부실시공 여부를 짚고 넘어가야 한다는 것이다. 정일영 더불어민주당 의원은 이번 사고와 관련해 시공사인 SK에코플랜트에 대한 철저한 조사와 근본적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다.

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12일 SK에코플랜트와 건설업계 등에 따르면 지난 7일 인천시 연수구 송도국제도시의 '송도 럭스오션 SK뷰' 아파트 1개 동의 2층 외벽 테라스 바닥 구조물이 무너져 내렸다. 사고가 발생한 곳은 1000세대 이상 규모의 아파트 단지로, 지난해 2월 준공됐으며 같은해 3월부터 입주가 시작됐다. 다만 사고가 발생한 세대는 공실 상태였으며, 새벽 시간대에 사고가 발생해 인명피해는 없었다.

그러나 준공 1년 6개월 만에 사고가 발생한 만큼 입주민들은 불안감을 호소하고 있다. 부실시공으로 인한 사고가 아니냐는 게 골자다. 특히 테라스는 생활 공간인 만큼 사태의 심각성을 키우고 있다고 지적한다. 입주민대표회의는 해당 동뿐 아니라 동일한 구조가 적용된 다른 세대에 대해서도 긴급 안전점검에 나서야 한다는 입장이다. 일각에서는 재시공과 재건축을 요구하고 나섰다.

SK에코플랜트는 이번 사고가 품질과 신뢰 문제로 연결될 수 있는 만큼 사태의 심각성을 인식하고 있는 분위기다. 김영석 SK에코플랜트 대표는 사고 발생 3일이 지난 10일 현장을 찾아 입주민들과 간담회를 열었다. 사고 원인 규명 절차와 재발 방지책 마련에 대한 논의를 위한 자리로, 적극적은 대응에 나서겠다는 입장을 밝혔다. 김 대표는 간담회에서 "아파트 전체에 대한 안전진단을 하겠다"며 "적극적으로 대응하겠다"고 말했다. SK에코플랜트는 김 대표에 앞서 사고 발생 직후 김정훈 AI 솔루션 대표(부사장)가 현장을 찾아 초기 대응에 나서는 등 사고 수습에 나선 바 있다.

◇정일영 더불어민주당 국회의원은 지난 10일 오전 사고현장을 직접 찾아 안전조치 상황을 점검한 데 이어 같은 날 저녁 다시 아파트를 방문해 수백 명의 주민들과 간담회를 가졌다. 사진=정일영 국회의원실

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그러나 부실시공 관련 의혹은 쉽사리 가라앉지 않고 있다. 테라스 바닥 추락 사고에 앞서 하자 민원이 상당했다는 게 이유다. 정치권에서 이번 사고에 대해 관심을 보이는 배경이기도 하다. 정일영 더불어민주당 국회의원은 지난 10일 사고 현장을 찾아 안전조치 상황을 점검했고, 이후에도 주민들과 간담회를 진행하는 등 안전관리의 중요성에 공감했다. 특히 테라스 붕괴 사고로 인해 그동안 접수됐던 단지의 하자가 입주민의 불편을 넘어 안전성 전반에 대한 우려로 확대되고 있다고 지적했다.

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정일영 의원실에 따르면 해당 단지에 접수된 하자 건수는 총 5만7296건이다. 세부적으로는 도배 관련 하자가 8873건으로 가장 많았고, 미장 6364건, 타일 4778건 등 단지 곳곳에서 다양한 하자가 발생했다. 접수된 하자 중 5만4101건은 처리됐고, 3195건은 현재 미처리 상태다.

정 의원은 지난 11일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 송도 럭스오션 SK뷰 사고와 관련해 "입주 1년여밖에 되지 않은 신축 아파트에서 사람이 생활하는 공간인 테라스가 무너졌다는 것 자체가 결코 있을 수 없는 일"이라며 "주민들의 불안과 분노가 매우 큰 상황"이라고 말했다. 이어 "SK에코플랜트는 주민들의 요구를 무겁게 받아들이고 즉각 책임 있는 대책을 내놓아야 한다"고 강조했다.

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SK에코플랜트는 송도 럭스오션 SK뷰의 테라스 바닥 추락 사고와 관련해 사태의 심각성을 인지하고 있으며, 안전 대책 마련에 나서겠다는 입장이다. SK에코플랜트 관계자는 "입주자대표회의와 협의를 통해 외부 전문가를 포함한 안전 관련 조사에 나설 예정"이라며 "사고로 인한 피해 보상 등에 대한 부분도 협의해 나갈 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com