6분기 연속 흑자 행진 컬리, 배송·품질 관리 잇단 논란…'IPO 겨냥 무리수' 지적에 김슬아 대표 리더십 '시험대'

◇컬리 2026년 2분기 실적.자료제공=컬리

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6분기 연속 영업이익 흑자 행진을 이어가고 있는 컬리가 배송 및 품질 관리 관련 잇단 논란에 휩싸였다.

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컬리는 지난 12일 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출 7348억 원, 영업이익 274억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 27%, 1991% 증가한 역대 최대 분기 실적을 달성했다고 밝혔다.

지난해 1분기 첫 영업이익 흑자 전환 이후 6개 분기 연속 흑자 기조를 이어간 것은 물론, 당기순이익(254억 원) 역시 올해 1분기(203억 원)에 이어 흑자 전환에 성공했다. 올해 상반기 기준 누적 매출 1조 4805억 원, 누적 영업이익 516억 원, 누적 당기순이익 457억 원을 달성하며, 반년 만에 지난해 연간 영업이익(131억 원)의 약 4배를 벌어들인 것으로 나타났다.

실적 개선의 배경으로는 2025년 9월 선보인 네이버와의 전략적 제휴 브랜드 '컬리N마트'의 거래액 상승과 물류 시너지가 꼽힌다. 컬리는 네이버의 대규모 트래픽을 흡수해 단숨에 신규 고객 저변을 넓혔고, 판매자배송 및 풀필먼트 수수료 중심의 고마진 매출 비중을 크게 늘리며 2분기 매출총이익률을 35.3%까지 끌어올렸다. 2023년 1월 연기했던 기업공개(IPO) 재도전 가능성에 대한 긍정적인 신호도 형성되는 분위기다.

◇컬리 배송박스. 사진제공=컬리

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그러나 '내부 폭로성 주장'과 배송·품질 관리 논란이 불거지며 찬물을 끼얹은 모양새다.

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최근 기록적 폭염이 지속되는 가운데 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 "배송받은 신선식품과 아이스크림이 완전히 녹아 있다"는 소비자 불만이 잇따랐고, 지난 9일 직장인 익명 커뮤니티(블라인드)에 올라온 '내부 폭로'로 추정되는 글이 퍼지면서 논란에 불을 지폈다. 해당 글에는 회사가 상장을 앞두고 비용 절감을 위해 드라이아이스 등 보냉재 투입을 줄였고, 상품 변질 사례가 나오면 다시 늘린다는 주장이 담겼다. 이후 해당 글은 삭제됐지만, 관련된 불만 사례들이 잇따라 수면 위로 올라오면서 컬리의 신선식품 풀콜드체인과 배송에 대한 신뢰에는 흠집이 불가피한 상황이다.

여기에 컬리의 인기 판매 상품 중 하나인 밀키트 '거대곰탕'에서 대장균이 초과 검출돼 식품의약품안전처의 회수 및 판매 중단 조치가 내려진 것 역시 악재다. 식약처 식품안전나라에 따르면 부산시는 지난 5일 '축산물위생관리법'에 따라 ㈜유니버셜푸드랩이 제조한 '거대곰탕' 중 소비기한이 2027년 7월 7일과 8일로 표시된 제품에 대해 판매 중단 및 회수 조치했다. 컬리는 식약처의 공식 발표에 앞서 7월 하순경 "시큼한 냄새가 난다"는 소비자들의 불만 접수에 따라 선제적으로 환불을 진행했다. 그러나 구매 고객에게 개별 문자로 통보하는 과정에서 "실제 이상 여부와 무관하게", "이미 맛있게 드셨다면 특별히 걱정하지 않으셔도 됩니다"라는 문구를 사용해 논란이 됐다.

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일각에서는 컬리가 IPO를 위한 '몸집 부풀리기'와 외형적 실적 개선에만 치중한다는 비판도 나온다. 컬리N마트 물량과 3P(판매자배송상품) 풀필먼트 물량이 대거 몰리면서 새벽배송 전담 자회사인 컬리넥스트마일의 물류 인프라가 과부하 상태라는 지적이다. 내실 있는 품질 관리보다 물동량 확대와 외형적 실적 개선에 주력하느라 배송 현장을 방치했다는 의혹이 커지고 있는 것.

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이에 대해 컬리 측은 "비용 절감 목적 보냉재 축소는 사실무근이며, 기온 변화에 따른 보냉재 관리는 관련 매뉴얼을 수시로 수정해 가며 즉각적으로 대응하고 있다"고 반박했다. 이어 "물류 인프라 과부하도 사실이 아니며, 안정적으로 운영되고 있다"고 선을 그었다. 이어 상장 재추진 계획과 관련해서는 "현재로서는 일정이 구체화된 바는 없다"고 덧붙였다. 앞서 김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 지난 5월 IPO 로드맵 구체화와 가속화 계획을 밝힌 바 있다.

유통업계 안팎에서는 컬리의 성공적인 IPO를 위해서는 실적 지표뿐 아니라, 배송 및 품질 관리가 선행돼야 한다고 보고 있다. 이러한 논란이 기업가치 평가에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

업계 관계자는 "순이익 흑자 전환 등 호실적으로 IPO 재도전 계기를 마련한 김슬아 대표가 이번 논란을 수습하고 신선식품 유통 본연의 균형을 잡아낼 수 있을지 시험대에 오른 셈이다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com