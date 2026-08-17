쥬스투클렌즈, '히알 수딩 수분 마스크' 할랄 무이 인증 획득

Advertisement

Advertisement

쥬스투클렌즈(Juice to Cleanse)가 11중 고수분 히알루론산의 집중 수분크림팩 제품인 '히알 수딩 수분 마스크'를 인도네시아 정부의 할랄 제품 보증 기관(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) 인증 절차를 완료하였다고 밝혔다,

Advertisement

지난번 '히알 수딩 수분 세럼'에 이어 이번에 받은 할랄 인증도 성분만 비건인 제품인 아닌 제조 설비와 용기, 세척제까지 전 과정이 '정결함(HAS 23000)'을 인증받은 제품으로 비건의 기준을 초월한 제품으로 인도네시아 할랄 인증의 최종 행정 권한 기관이 글로벌 K-클린 뷰티 브랜드로 쥬스투클렌즈를 인정하였음을 규정하였다는것을 의미한다.

할랄 무이 인증은 세계에서 가장 까다로운 인증 중 하나로 신뢰도 보증도 하지만, 2026년부터 10월부터 인도네시아가 화장품에 할랄(Halal) 인증 표기를 의무화할 예저이며, 2억3000만명의 무슬림 인구를 보유한 세계 최대 이슬람 소비시장이기에 인도네시아와 말레이시아, 사우디 등 주요 이슬람 국가와의 상호 인정 협약 국가까지 시장을 선점하기 위해서는 필수로 필요하다.

인도네시아 정부로부터 까다롭기로 유명하여 신뢰도가 높은 할랄 인증을 받은 '히알 수딩 수분 마스크'는 자기 무게의 수백 배의 수분을 끌어 당겨 저장하는 히알루론산 성분 1,000ppm을 함유하고 있다. 피부 속 수분을 꽉 채울 수 있도록 분자 크기가 다른 복합 히알루론산 배합 된 3단계 솔루션으로 이루어진 11중 히알루론산이 3차원 히알루론산 구조에 판토피부 속부터 모공 틈까지 강력한 수분을 공급한다.

Advertisement

피부 일차자극 테스트를 완료한 저자극 수분크림겸용팩 제품으로 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다. 수분을 가득 머금은 찰랑한 워터젤로, 끈적임없이 마무리되는 산뜻한 사용감이 탁월하다. 텍스처에 프레시한 레몬, 베르가못 계열의 시트러스 향을 적용했다.

Advertisement

쥬스투클렌즈 마케팅 관계자는 "인도네시아는 약 2억3000만명의 무슬림 소비자를 보유한 핵심 시장이다. 이번 BPJPH 할랄 인증은 동물성 원료가 들어가지 않는 비건 제품을 추구하는 동시에 비건의 기준을 초월하는 할랄 무이 인증 획득을 통해 제품의 신뢰를 확보했다"이라며 "이를 바탕으로 성분만 비건인 제품이 아닌 제조 설비와 용기, 세척제까지 전 과정을 가장 믿을 수 있는 제품을 선보이며 다양한 해외 시장에 쥬스투클렌즈 제품을 선보일 것이다" 라고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com