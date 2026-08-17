3개월 만에 美 다시 찾은 이재현 회장…CJ "북미는 절체절명" 매출 12조 승부수

KCON LA 2026을 방문한 CJ 이재현회장(왼쪽 두번째)이 올리브영 페스타를 둘러보고 있다. 사진제공=CJ그룹

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CJ그룹이 북미를 글로벌 사업의 '절체절명' 시장으로 꼽고 2028년 매출 12조원 달성에 나선다. 지난해 약 8조원이던 북미 매출을 3년간 50% 끌어올리겠다는 목표다. 이재현 CJ그룹 회장도 3개월 만에 미국을 다시 찾아 KCON과 올리브영 페스타 등 현장을 직접 점검하며 북미 사업에 힘을 실었다.

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CJ는 16일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 '글로벌 K라이프스타일 비전' 간담회를 열고 북미 사업 성과와 중장기 성장 전략을 공개했다.

CJ에 따르면 북미 시장 누적 투자액은 9조7000억원이다. 지난해 북미 매출은 약 8조원으로 8년 만에 10배 규모로 성장했다. CJ는 이를 2028년 12조원까지 확대한다는 계획이다. 개별 사업과 브랜드 중심의 성장에서 나아가 K푸드·K뷰티·K콘텐츠를 연결해 계열사 간 시너지를 높이는 'K라이프스타일 2단계 성장'을 본격화한다.

북미 시장에 대한 그룹 차원의 의지도 강하다. 이 회장은 3개월 만에 미국을 다시 찾아 전날 KCON과 올리브영 페스타, 중소기업의 글로벌 진출을 지원하는 'K-COLLECTION' 부스를 방문했다. 현장에서 미국의 젊은 세대가 K콘텐츠와 K푸드, K뷰티를 일상으로 즐기는 'K라이프스타일'을 직접 점검했다.

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이 회장은 "30년 전 '문화가 미래(산업)'라는 믿음에서 CJ의 문화 사업이 출발했듯이, 이제 콘텐츠·푸드·뷰티 등으로 세계인의 일상을 채우는 '글로벌 K라이프스타일 리더'로 나아가자"고 말했다.

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허민회 CJ주식회사 경영지원대표는 "미국 시장은 CJ 글로벌 사업에서 북미는 절체절명의 지역"이라며 "회장이 몇 개월 만에 다시 방문했다는 것 자체가 미국과 북미 시장에 대한 강한 의지를 보여주는 게 아닌가 싶다"고 말했다.

CJ가 북미 시장에 공을 들이는 배경에는 K컬처 소비 방식의 변화가 있다. K팝과 드라마 등 콘텐츠를 중심으로 형성된 관심이 식품과 뷰티 등으로 확산하고, 일회성 경험을 넘어 반복 소비로 이어지고 있다는 판단이다.

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김진식 CJ아메리카 공동대표는 "한 번 경험한 사람들이 반복적으로 소비하고 있고 본인의 일상으로 녹아들고 있다고 이해하면 될 것 같다"고 설명했다. CJ는 각 계열사가 개별적으로 성장해온 단계를 넘어 사업 간 연결과 시너지를 강화해 북미 시장에서 K라이프스타일 생태계를 구축한다는 구상이다.

CJ그룹 사진자료2] KCON LA 2026을 방문한 CJ 이재현회장이 비비고 부스에서 미니완탕과 김치 라면을 맛보고 있다. 사진제공=CJ그룹

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K푸드는 북미 성장의 핵심 축이다. CJ슈완스의 미국 전체 아시안 식품 시장 점유율은 12.6%, 냉동 아시안 식품 시장 점유율은 25.2%다. CJ슈완스는 만두와 에그롤 등 냉동식품에서 구축한 성장 모델을 햇반과 김, 소스, 면류 등 상온 제품으로 확대할 계획이다.

페데리코 아레올라 CJ슈완스 아시안식품BU장은 "이제 더 이상 한국 음식은 새롭거나 이색적인 음식이 아니다"고 말했다. CJ슈완스에 따르면 미국에서 일주일에 한 번 정도 한국 음식을 먹는 소비자는 2017년 28%에서 2025년 약 50%로 늘었다. Z세대와 밀레니얼 세대에서는 각각 56%, 60%에 달했다.

CJ는 늘어나는 K푸드 수요에 대응해 사우스다코타주에 아시안 식품 생산 허브를 건설하고 있다. 김 대표는 2027년 말 완공 예정인 새 공장에서 만두와 에그롤을 생산하고 향후 차세대 성장 제품까지 생산할 수 있도록 확장 공간을 확보할 계획이라고 밝혔다.

K뷰티와 콘텐츠도 북미 사업의 한 축이다. CJ올리브영은 미국 첫 오프라인 매장을 열고 현지 사업 확대에 나섰다. 오프라인 매장과 미국 전용 온라인몰, 세포라 등 현지 유통 파트너와의 B2B 사업을 함께 키우는 '3축 전략'을 추진한다.

CJ ENM은 KCON을 단순 K팝 공연을 넘어 K뷰티·K푸드·콘텐츠 등을 함께 경험할 수 있는 K라이프스타일 플랫폼으로 확대하고 있다. 2012년 캘리포니아 어바인에서 약 1만명 규모로 시작한 KCON은 지난해 LA 행사에 12만5000명이 방문하는 규모로 성장했다.

CJ는 K푸드와 K뷰티, K콘텐츠를 각각 성장시키는 데 그치지 않고 소비자 접점을 연결해 계열사 간 시너지를 높인다는 구상이다. 'K'라는 정체성을 의도적으로 지우기보다는 현지 소비자의 생활 속에 자연스럽게 자리 잡도록 하는 데 초점을 맞춘다.

김 대표는 'K'라는 정체성을 의도적으로 지우는 방식의 현지화를 추진하는 것은 아니라며 "K컬처와 K라이프스타일 요소들이 현지인들에게 자연스럽게 받아들여지고 생활에 묻어날 수 있도록 진정성 있게 노력해야 한다"고 말했다.

허 대표는 "식품·콘텐츠·뷰티 분야의 독보적인 포트폴리오를 갖춘 유일한 기업"이라며 "K웨이브의 인기를 K라이프스타일 경험으로 잇는 생태계를 구축해 북미 시장 공략을 가속화할 것"이라고 말했다.

로스앤젤레스(미국)=문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com