5800석 무대부터 1422평 K뷰티까지…LA 채운 'K웨이브'

미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 'KCON LA 2026' 공연장을 관객들이 가득 메우고 있다. 사진제공=CJ

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K팝을 보기 위해 모인 팬들이 K뷰티를 체험하고 K푸드를 맛보며 미국에서 'K라이프스타일'의 저변을 넓히고 있다.

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16일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열린 'KCON LA 2026' 현장은 이 같은 변화를 한눈에 보여줬다. 행사장에 들어서자 초록색 가방을 멘 관람객들이 쉴 새 없이 오갔다. 한쪽에서는 K팝 음악에 맞춰 춤을 추고, 다른 쪽에서는 K뷰티 제품을 직접 발라보거나 피부 진단을 받았다. 한국의 야시장을 본뜬 공간에서는 K푸드를 맛보려는 관람객들의 발길이 이어졌다.

행사장 곳곳은 관람객들로 북적였다. 페스티벌 그라운드에는 5800석 규모의 아티스트 스테이지를 비롯해 신인 아티스트들이 공연하는 '토요타 뮤직 덴', 댄스 스테이지, K-STORY존 등이 들어섰다. 아래층에는 국내 중소기업 브랜드를 모은 'K-컬렉션'과 K푸드·F&B존이 자리했다. F&B존은 포장마차 테이블 등을 활용해 한국의 야시장을 옮겨놓은 듯 꾸몄다.

특히 눈길을 끈 곳은 1422평 규모의 '올리브영 페스타 LA 2026'이었다. 미국에서 올리브영 페스타가 열린 것은 이번이 처음이다. 올리브영은 지난 5월 일본에 이어 미국으로 페스타의 해외 무대를 넓혔다. KCON과 결합해 K팝 팬들이 자연스럽게 K뷰티를 접할 수 있도록 한 것이다.

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페스타 입구부터 관람객들의 발길이 이어졌다. 내부는 서울 성수·강남·홍대·명동 등 4개 상권을 콘셉트로 구성했다. 성수에는 인디 스킨케어 브랜드를 모았고 강남에서는 전문적인 스킨케어 솔루션을 선보였다. 홍대에서는 메이크업과 DIY 등 참여형 콘텐츠를, 명동에서는 이너뷰티까지 아우르는 웰니스 상품을 경험할 수 있도록 했다.

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중앙에 마련된 '올리브영 스토어'에서는 제품 판매에 그치지 않고 퍼스널컬러 추천과 제품 시연 등 다양한 체험이 진행됐다. 행사장 곳곳에서 스탬프 7개를 모은 관람객에게는 K뷰티 제품을 담은 가방을 제공했다. 초록색 가방을 어깨에 멘 관람객들이 올리브영 페스타를 넘어 KCON 행사장 곳곳을 돌아다니는 모습도 쉽게 볼 수 있었다.

K팝과 K뷰티를 별개의 문화로 받아들이지 않는 팬들도 많았다. 현장에서 만난 사라이(Sarai)는 KCON을 찾은 이유로 K팝 아티스트뿐 아니라 올리브영과 다양한 부스를 함께 꼽았다. 함께 온 케이트(Kate)는 "써보고 싶었던 스킨케어 제품들이 많았다"고 말했다.

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브리아나(Brianna)와 사바나(Savanna)는 K팝에 대한 관심이 K뷰티 같은 한국 제품에 대한 관심으로 이어졌느냐는 질문에 "확실히 그렇다"고 답했다. 이들은 한국의 스킨케어 문화를 접하면서 자신의 피부 타입에 맞는 제품에도 관심을 갖게 됐다고 설명했다.

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팬덤의 구매력은 티켓 가격에서도 확인됐다. 이날 M COUNTDOWN 공연과 페스티벌 그라운드를 모두 이용할 수 있는 1일 '올 액세스' 티켓은 수수료를 포함해 좌석에 따라 92.43~290.11달러였다. 프리미엄 올 액세스는 449.55달러, VIP 프리미엄은 662.14달러에 달했지만 모두 매진됐다. 공연을 제외하고 페스티벌 그라운드만 이용할 수 있는 1일권도 74.30달러였다.

미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열린 'KCON LA 2026' 내 올리브영 페스타를 찾은 관람객들이 입장을 기다리고 있다. 사진제공=CJ

KCON의 글로벌 팬덤은 국내 중소기업들이 미국 소비자를 직접 만나는 통로로도 활용되고 있다. 올해 행사에는 중소기업 40개사가 'K-컬렉션'으로 참가했다. CJ ENM에 따르면 2014년부터 지난해까지 KCON을 통해 해외 소비자에게 소개한 중소기업은 1167개사에 달한다.

올리브영 페스타 역시 중소·인디 K뷰티 브랜드와 글로벌 소비자를 연결하는 역할을 맡았다. 올리브영은 잠재력 있는 중소·인디 브랜드를 발굴·육성해 K뷰티 생태계를 확대한다는 전략이다. 지금까지 올리브영 페스타 누적 관람객은 8만명, 참여 브랜드는 418개에 달한다.

이은정 CJ올리브영 브랜드크리에이티브센터장은 "올리브영 페스타는 고객과 브랜드, 산업 전체를 연결하며 K뷰티에 영향력을 미치는 페스타로 자리매김했다"며 "올리브영과 협력사에는 글로벌 고객에게 도약하는 발판이 될 것"이라고 말했다.

CJ그룹 주요 경영진도 현장을 함께했다. 이재현 CJ그룹 회장은 올리브영 페스타와 중소기업 중심의 K-컬렉션 등 KCON 현장을 둘러봤다. 미국에 최근 출시된 비비고 김치 누들을 직접 시식한 뒤 "킥이 필요하다"며 제품에 대한 의견을 내기도 했다. CJ ENM의 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스 부스에서는 "미국 K팝 팬들은 무조건 엠넷플러스를 사용하게 만들어야 한다"며 현지 팬들과의 접점을 확대할 것을 주문했다.

미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열린 'KCON LA 2026' 내 올리브영 페스타를 찾은 관람객들이 K뷰티 브랜드 부스를 둘러보고 있다. 사진제공=CJ

KCON LA 2026을 방문한 CJ 이재현회장(왼쪽 두번째)이 올리브영 페스타를 둘러보고 있다. 사진제공=CJ그룹

이튿날에는 이 회장과 이미경 CJ그룹 부회장, 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장이 크립토닷컴 아레나에서 KCON 공연을 함께 관람했다.

KCON은 2012년 미국 캘리포니아 얼바인에서 약 1만명이 찾는 행사로 출발했다. 지난해 KCON LA에는 12만5000명이 방문했다. 2012년부터 지난해까지 전 세계에서 열린 KCON의 오프라인 누적 관람객은 235만명에 달한다. 올해는 4개 스테이지와 K라이프스타일 콘텐츠존에 총 36개팀의 아티스트가 참여했다.

밤이 되자 컨벤션센터를 채웠던 열기는 길 건너 크립토닷컴 아레나로 옮겨갔다. 투모로우바이투게더(TXT) 연준을 비롯해 이즈나, 제로베이스원 등 K팝 아티스트들이 무대에 오르자 객석에서는 큰 함성이 터져 나왔다.

공연에서는 'LA 놀자'라는 구호도 이어졌다. 오프닝에서 KCON 앰배서더인 제로베이스원 성한빈이 "KCON, 놀자!"라고 외치자 객석을 가득 메운 팬들은 한목소리로 "놀자!"라고 화답했다.

허민회 CJ 대표이사는 "이제 K컬처는 콘텐츠를 넘어 매일 먹고 바르는 삶 자체로 확장되고 있다"며 "문화에서 시작한 발걸음이 미국인의 생활습관으로 자리 잡아가는 과정을 K라이프스타일의 일상화라고 부른다"고 말했다.

로스앤젤레스(미국)=문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com