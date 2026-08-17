"가마솥 안에 있는 것 같았다"…에어컨 고장난 비행기서 승객들 기절·구토

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "거대한 가마솥 안에 있는 느낌이었다."

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유럽의 대표적 저비용항공사(LCC) 라이언에어 비행기 내에서 에어컨이 작동하지 않는 상태로 승객들을 장시간 대기시켜 승객들이 기절하거나 구토를 하는 등 극심한 혼란이 발생했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 10일(현지시각) 오후 5시 40분 몰타에서 출발해 영국 버밍엄으로 향할 예정이던 라이언에어 FR7268편 항공기는 기체 결함과 승객 응급 상황 등이 겹치면서 예정보다 늦어진 오후 7시가 되어서야 이륙했다. 그러나 진짜 문제는 1시간 넘게 지연되면서 벌어진 기내 환경이었다.

당시 탑승했던 16세 승객 에바 그레고리는 "승객들이 비행기에 탑승하기 전부터 찜통더위 속에서 고초를 겪었다. 승객들은 에어컨이 켜지지 않은 셔틀버스에서 약 30분간 대기한 뒤 다른 버스로 옮겨졌으며, 계류장의 따가운 햇볕 아래에서 또다시 20분 이상을 기다린 후에야 기내에 들어설 수 있었다"고 주장했다.

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하지만 기내 상황은 더욱 심각했다. 에바는 "탑승하자마자 에어컨이 작동하지 않는다는 사실을 바로 알 수 있었다"며 "마치 거대한 가마솥 안으로 걸어 들어가는 것 같았다. 냉방이 전혀 되지 않는 상태에서 1시간 넘게 기내에 갇혀 대기해야 했다"고 당시 상황을 전했다.

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극심한 무더위로 인해 기내는 순식간에 아수라장으로 변했다. 답답함을 참지 못한 승객들은 옷을 벗어던졌고, 곳곳에서 불만이 터져 나왔다. 이 과정에서 승객 2명이 의식을 잃고 쓰러졌으며, 다수의 승객이 어지럼증과 구토 증상을 호소했다. 에바 역시 밀폐된 공간에서의 열기와 주변의 응급 상황을 목격하고 심한 발작을 일으켰다.

승객들의 분통을 터뜨린 것은 항공사 측의 미흡한 대처였다.

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에바는 "의료 응급 상황이 발생했음에도 승무원들은 승객들에게 무료 생수 한 병조차 지급하지 않았다"고 주장했다. 이에 대해 라이언에어 측은 기내 바(Bar)를 오픈해 승객들이 음료와 간식을 구매할 수 있도록 조치했다고 해명했다.

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한편, 기내 승무원들은 에어컨 고장이 해결될 때까지 탑승을 중단하려 했지만 지상 근무자들이 이를 무시하고 탑승을 강행한 것으로 알려졌다. 냉방 장치는 비행기가 이륙한 후에야 비로소 작동하기 시작한 것으로 알려졌다.

논란이 일자 라이언에어 대변인은 현지 매체를 통해 "해당 항공편은 출발 전 경미한 기술적 문제로 지연되었으며, 이후 승객 한 명이 기내에서 건강 이상을 호소해 추가 지연이 발생했다"며 "엔지니어의 기체 점검 결과 운항에 이상이 없음을 확인한 뒤 현지 시간 오후 7시에 정상 이륙했다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com