SK트리켐, ‘노사문화 우수기업’ 선정…“신뢰 기반 노사관계 구축”

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SK트리켐이 고용노동부가 선정하는 '2026 노사문화 우수기업' 인증을 받았다고 17일 밝혔다. 노사문화 우수기업 인증은 고용부가 모범적인 노사문화를 실천하는 기업을 발굴·지원하기 위해 운영하는 제도다. 노사관계와 노동자 참여, 고용 유지, 임금의 적정성, 근무환경, 노사의 사회적 책임 등을 종합적으로 심사한 뒤 지역별 경진대회 방식의 사례발표를 거쳐 우수 기업을 선정한다.

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SK트르킴에 따르면 2026 노사문화 우수기업 선정은 노사 간 협력을 바탕으로 안전·보건·환경(SHE) 역량을 지속적으로 강화한 점이 긍정적으로 평가받았다. 화재 자동 차단 설비를 구축하고 실험실 관리 규정을 강화했으며, 전 설비에 대한 모니터링을 확대하는 등 안전관리 체계를 고도화한 것 등이 대표적이다. 노사 간 신뢰를 바탕으로 한 임금 및 단체협약 무분규 타결도 주요 성과로 꼽혔다. SK트리켐은 최근 2년간 임금 및 단체협약을 무분규로 타결하며 안정적인 노사관계를 이어왔다.

SK트리켐 관계자는 "회사와 구성원, 지역사회가 함께 성장할 수 있는 행복하고 건강한 사업장을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com