제주항공, 제주SK 홈경기서 브랜드데이 개최…“스포츠로 고객 접점 확대”

◇제주항공이 지난 15일 제주SK FC와 함께 제주월드컵경기장에서 제주항공 브랜드데이를 개최했다. 사진제공=제쥬항공

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제주항공이 제주SK FC와 함께 스포츠를 활용한 고객 접점 확대에 나섰다.

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17일 제주항공에 따르면 지난 15일 제주월드컵경기장에서 열린 K리그1 제주SK FC와 FC안양의 홈경기에서 '제주항공 브랜드데이'를 개최했다. 제주항공과 제주SK FC가 브랜드데이를 연 것은 2024년에 이어 이번이 두 번째다. 제주항공은 브랜드데이에서 경기장을 찾은 관중들이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 선보였다. 객실승무원으로 구성된 '감귤항공'이 자체 캐릭터 '제코'와 함께하는 체험 부스를 운영해 키캡 DIY와 타투 스티커 증정 행사를 진행했고, 축구공을 활용해 제주항공의 신규 취항지를 맞히는 '신규 노선을 맞춰라' 이벤트와 경품 행사도 열었다.

◇제주항공이 지난 15일 제주SK FC와 함께 제주월드컵경기장에서 제주항공 브랜드데이를 개최했다. 사진제공=제쥬항공

제주항공은 브랜드데이를 단순한 스포츠 후원을 넘어 항공 여행과 축구를 결합한 고객 체험형 마케팅으로 활용했다. 제주항공과 제주SK FC는 올해 여름 제주와 타 지역을 오가는 축구 팬을 겨냥해 왕복 항공권과 홈경기 입장권을 결합한 패키지도 선보인 바 있다.

제주항공 관계자는 "브랜드데이는 제주항공과 제주SK가 스포츠를 매개로 고객과 직접 소통하고 지역사회와의 접점을 확대했다는 점에서 의미가 있다"며 " 다양한 마케팅 활동을 통해 고객들에게 새로운 경험을 제공하고 지역과 함께 성장할 수 있는 협력 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com