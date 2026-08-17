불길 피해 11층서 뛰어내린 여성, 소방차 구조 바스켓에 '쏙'

사진출처=NBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 독일 베를린의 한 고층 아파트에서 대형 화재가 발생한 가운데 11층에서 빠져나온 여성이 두 층 아래에 있던 소방관의 구조 바스켓으로 뛰어내려 극적으로 목숨을 건졌다.

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NBC, AP통신 등 외신들에 따르면 지난 14일(현지시각) 오전 6시 30분쯤 독일 베를린 프리드리히스하인 지역의 18층짜리 주거용 고층 건물에서 불이 났다.

불은 11층에서 시작된 뒤 바로 위층으로 번졌다. 건물 여러 창문에서는 불길이 치솟았고, 짙은 검은 연기가 건물을 뒤덮었다.

당시 촬영된 영상에는 화재가 발생한 11층에서 한 여성이 건물 외벽으로 빠져나와 창틀과 창문 주변을 붙잡고 있는 모습이 담겼다.

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여성은 창가에 매달린 채 옆집에서 치솟는 불길과 검은 연기를 피해 탈출을 시도했다. 아래쪽에서는 소방관이 고가사다리차 끝에 설치된 구조 바스켓을 이용해 구조를 준비하고 있었다.

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여성은 한동안 아래층으로 내려가기 위해 창틀을 따라 이동했지만 발을 디딜 곳을 찾지 못했고, 결국 더 이상 버티기 어려워진 여성은 아래로 뛰어내렸다. 다행히 여성은 그대로 소방차 바스켓 안으로 떨어져, 무사히 구조됐다.

여성은 가벼운 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

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이번 화재로 모두 115명이 대피했으며, 이 가운데 13명이 가벼운 부상을 입어 현장에서 응급처치를 받았다. 일부는 추가 치료를 위해 인근 병원으로 이송됐다.

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불은 약 3시간 만에 진압된 것으로 전해졌지만 정확한 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com