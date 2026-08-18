'선풍기 조끼'부터 리커버리웨어까지…'청바지 신화' 꿈꾸는 워크웨어의 진화

1950년대 노동자들의 내구성 강한 청바지가 청춘과 자유를 상징하는 패션 아이템으로 진화한 것처럼, 최근 '워크웨어(작업복)'가 새로운 패션 트렌드로 떠오르고 있다.

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산업 현장에서 안전과 효율을 위해 개발된 의류인 워크웨어는 튼튼한 소재와 기능적 디테일이 특징이다. 특히 작업 중 안전 문제에 대한 관심이 높아지고 기후변화로 인한 온열질환 관리가 중요해지면서, 워크웨어의 고기능성 소재와 현장 맞춤형 설계가 강조되는 추세다. 인체공학적 설계를 통한 근골격계 질환 예방 및 신체 부담 경감, 고기능성 소재를 활용한 통기성·방수성·방염 및 화학물질 차단 기능, 야간 및 위험 환경 작업을 위한 반사 소재 적용 등이 대표적이다. 일례로 고온 환경에서 근무하는 작업자들에게 팬이 장착된 일명 '선풍기 조끼'가 필수 안전장비로 자리 잡고 있다. 지난달 일산 킨텍스에서 개최된 '국제안전보건전시회(KISS 2026)'에서도 다양한 작업 환경별 맞춤형 기술 솔루션이 선보였다.

여기에 최근 젊은층을 중심으로 워크웨어를 기반으로 한 스타일이 주요 트렌드로 부상하면서, 캔버스 자켓, 카고 팬츠, 점프슈트 등 '워크웨어 룩'이 일상 트렌드로 자리 잡고 있다. 워크웨어는 움직임이 자유롭고 장시간 착용해도 피로도가 낮은 디자인이 많다. 이처럼 실용성·기능성·편안함을 중시하는 워크웨어의 특성이, 건강 관리와 자기 관리에 대한 MZ세대의 가치관과 맞닿아 있다는 분석이다. 단순 작업복을 넘어 피로 회복을 돕는 기능성 소재를 적용한 스마트 워크웨어나 리커버리웨어 제품도 주목받고 있다.

이에 따라 기능과 스타일을 겸비한 워크웨어 브랜드가 속속 출시되면서 시장을 확대하고 있다. 코오롱인더스트리FnC의 '볼디스트', 워크웨어 플랫폼 브랜드 '아에르웍스', 블랙야크아이앤씨의 '블랙야크워크웨어', 형지엘리트의 '윌비워크웨어', K2코리아의 'K2세이프티' 등이 잘 알려진 브랜드다.

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시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따르면 지난해 국내 워크웨어 시장은 약 1조 8000억 원 규모로 추산되며, 2030년대 중반까지 연평균 5% 이상 지속 성장할 것으로 전망된다. 볼디스트의 올해 매출은 1~5월 기준 전년 동기 대비 134% 신장했다. W컨셉의 올해 1~5월 워크웨어 매출은 전년 동기 대비 110% 늘었는데, 스트리트 및 고프코어 스타일의 인기가 지속되면서 남성복뿐만 아니라 여성복 워크웨어 카테고리 거래액도 큰 폭으로 증가했다는 설명이다.

◇캠브리지멤버스와 협업한 베임방지 수트 베임엑스 수트(VEIMX SUIT). 사진제공=코오롱FnC

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코오롱FnC 볼디스트는 지난달 'KISS 2026'에서 남성복 브랜드 '캠브리지 멤버스'와 협업해 개발한 '베임엑스 수트(VEIMX SUIT)'를 경호·보안 분야부터 산업 현장까지 적용 가능한 라인업과 함께 공개했다. 또한 혹서기 현장 근로자를 위한 볼디스트 에어로 컬렉션의 '에어로 베스트' 및 극지연구소와 협업한 한랭질환 대응 상품, 국제기능올림픽 대한민국 국가대표 공식 유니폼 등도 소개했다. 볼디스트는 현대자동차, 현대건설, 대림건설, BMW KOREA, 볼보건설기계, LG 디스플레이 등 다양한 B2B 회사와의 협업 및 네트워크 확장 또한 본격적으로 강화 중이다.

◇아에르웍스 첫 공식 모델로 발탁된 배우 이진욱. 사진제공=아에르웍스

◇지난달 'KISS 2026'에서 아에르웍스 대표 제품을 착용한 모델들. 사진제공=아에르웍스

냉감 웨어러블 '에어크래프트(AirCraft)' 유통사로 잘 알려진 아에르웍스는 최근 폭염 속 현장 작업자를 위한 신규 냉감 라인 '메가쿨(MEGA COOL)' 시리즈를 출시했다. 윈드 브레이커 레인 자켓, 메쉬 워크 베스트 등 의류 라인과 함께 아이스 쿨링 젤, 헬멧 쿨패드, 목토시·쿨토시 등 휴대가 간편한 냉감 액세서리도 함께 선보였다. '에어크래프트'는 초당 77L의 공기를 순환하는 20V 고출력 팬과 최대 38시간 사용 가능한 배터리를 적용하고, 팬 위치와 디자인을 다양화해 작업환경과 작업자 특성에 맞춰 착용 가능하다.

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블랙야크아이앤씨 '블랙야크워크웨어'의 대표 제품 '펠티어 에어베스트'도 펠티어 냉각 기술과 쿨링팬을 결합해 체감 온도를 낮추고, 강력한 송풍으로 무더운 환경에서 작업자의 피로를 줄여준다는 설명이다.

◇윌비랩이 혹서기 야외 근로자를 위해 롯데자이언츠와 손잡고 '착장형 냉감 조끼' 현장 테스트를 진행했다. 사진제공=형지엘리트

◇윌비랩의 SS 시즌 라이프 워크웨어 '코어 라인' . 사진제공=형지엘리트

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형지엘리트의 윌비랩은 여름 시즌 2030세대 도심형 워커를 겨냥해 작업 현장과 일상에서 모두 활용할 수 있는 라이프 워크웨어 '코어(Core) 라인'을 선보였다. 친환경 소로나 원사와 접촉 냉감, 흡습속건, 통기성, 벤틸레이션, 자외선 차단 기능 등을 적용해 여름철 쾌적성과 실용성을 높였다. 최근에는 부산 사직야구장에서 롯데자이언츠 운영진을 대상으로 펠티어와 서큘레이팅 팬을 결합한 착장형 냉감 조끼의 현장 테스트를 진행하기도 했다. 윌비랩은 기존 기능성 중심의 '퍼포먼스 라인'에서 한 걸음 더 나아가, 일상복으로 범용성이 높은 코어 라인을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

업계 관계자는 "산업 현장의 안전 의식 제고에 따른 고기능성 작업복 수요 증가와 함께, 스트리트·고프코어 트렌드와 결합한 워크웨어의 일상복화가 성장을 견인하는 추세"라면서, "워크웨어가 패션업계의 새로운 아이템으로 주목받고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com