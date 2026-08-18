"태풍 때문에 1시간 휴가 냈더니 성과급 삭감" 논란

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 태풍으로 인해 출근이 늦어 1시간의 휴가를 신청한 직원에게 회사가 중징계를 내렸다가 당국의 조사와 시정 요구를 받고 이를 철회하는 일이 벌어졌다.

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광밍온라인 등 중국 매체들에 따르면 상하이의 한 회사 직원은 지난 10일 태풍의 영향으로 지각 출근이 예상되자 1시간의 사적인 휴가를 신청했다가 회사로부터 성과급 대폭 삭감 징계를 받은 사연을 온라인에 게시했다.

해당 직원은 이날 아침 폭우와 강풍이 몰아치면서 집 앞에 물이 고였고, 평소 출근에만 약 1시간 30분이 걸리는 데다 일부 지하철 노선까지 운행을 중단해 지각을 피하기 위해 회사 시스템을 통해 1시간의 휴가를 신청했다고 주장했다.

인사 담당자는 휴가 신청을 승인했지만 회사 대표의 최종 승인이 이뤄지지 않았고, 직원이 출근한 뒤 대표에게 질책을 받은 것으로 전해졌다.

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이후 회사는 해당 직원 등 당일 급하게 휴가를 낸 직원 2명과 휴가 승인을 담당한 총무부 직원 1명에 대한 징계 결정을 내렸다.

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휴가를 신청한 직원 2명에게는 성과급의 20%를 삭감하고, 휴가를 승인한 직원에게는 성과급 50%를 삭감한다는 내용이었다. 특히 총무부 직원의 경우 실제로 징계가 시행될 경우 약 1500위안(약 30만원)의 성과급이 줄어들 수 있는 것으로 알려졌다.

이 사연이 온라인에서 논란이 되자 상하이시 당국은 해당 회사에 대한 조사에 착수했다.

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실제 성과급 삭감 등의 조치를 결정한 사실을 확인한 당국은 시정을 요구했다. 이후 회사는 13일 저녁 징계 결정을 철회하고 해당 직원 3명에게 사과했으며, 직원들도 이를 받아들인 것으로 전해졌다.

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상하이시 당국은 태풍과 같은 기상 상황으로 직원이 정상적으로 출근하지 못한 경우 사용자의 임의적인 불이익 처분에 주의해야 한다고 강조했다.

상하이시는 이미 2019년부터 극한 기상에 따른 근로자의 출근 문제와 관련한 별도의 지침을 시행하고 있다. 기상재해 적색경보가 발령된 경우 근로자가 재해로 인해 출근하지 못하거나 지각한 것에 대해 사용자가 이를 지각이나 결근으로 처리하거나 임금·복리후생을 삭감해서는 안 된다고 규정하고 있다. 또한 이를 이유로 징계하거나 근로관계를 해지해서도 안 된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com