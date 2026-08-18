"호기심 때문에"…요도에 넣은 80㎝ 케이블, 방광서 발견

사진출처=친저우 제1인민병원, 난궈모닝포스트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 40대 중국 남성이 호기심으로 데이터 케이블을 요도에 넣었다가 케이블이 방광 안에서 꼬여 빠지지 않는 사고가 발생했다.

Advertisement

심한 복통과 배뇨 곤란까지 겪은 남성은 결국 병원에서 수술을 받아 이물질을 제거했다.

난궈모닝포스트 등 중국 매체들에 따르면 최근 광시성 친저우시에서 49세 남성 황 모씨가 데이터 케이블을 요도를 통해 몸 안으로 넣었다가 제거하지 못하는 일이 발생했다. 남성은 케이블이 빠지지 않는 상태에서 7시간 이상 버틴 뒤 복부가 심하게 부풀고 극심한 통증이 나타나면서 병원을 찾았다.

의료진이 골반 3차원 CT 촬영을 실시한 결과, 남성의 몸 안에서 약 80㎝ 길이, 지름 약 6㎜의 케이블이 발견됐다. 케이블은 방광 안에서 여러 차례 구부러지고 뒤엉킨 상태였으며, 요로를 막으면서 정상적인 배뇨를 어렵게 만든 것으로 확인됐다.

Advertisement

의료진은 케이블을 그대로 방치할 경우 추가적인 손상이 발생할 수 있다고 판단해 수술에 들어갔다. 수술을 통해 방광 안에 남아 있던 케이블을 완전히 제거했으며, 이후 남성은 치료를 받은 뒤 회복해 퇴원한 것으로 전해졌다.

Advertisement

의료진은 요도 내부에는 점막과 미세혈관이 분포해 있어 단단하거나 거친 물체를 억지로 넣을 경우 쉽게 손상될 수 있다고 경고했다.

특히 이물질을 삽입하는 과정에서 요도에 상처가 생기면 출혈이나 찢어짐이 발생할 수 있고, 외부 세균이 함께 들어가 요도염이나 방광염 등 감염으로 이어질 가능성이 있으며 이물질이 요로를 막으면 소변이 제대로 배출되지 않는 요폐가 발생할 수도 있다고 설명했다.

Advertisement

또한 손상이 반복되거나 심한 경우엔 상처가 아물면서 흉터 조직이 생겨 요도가 좁아지는 요도협착으로 이어질 가능성도 있다. 감염이 심해지면 상부 요로와 신장까지 영향을 받을 수 있어 주의가 필요하다.

Advertisement

전문가들은 요도에 이물질을 직접 삽입하는 행동은 크기나 재질에 관계없이 심각한 손상을 일으킬 수 있는 만큼 절대 시도해서는 안 된다고 당부했다. 만약 이물질이 들어간 뒤 빠지지 않거나 출혈, 심한 통증, 배뇨 곤란 등의 증상이 나타난다면 억지로 빼내려 하기보다 즉시 의료기관을 찾아 적절한 처치를 받아야 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com