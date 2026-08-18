"15일 동안 물만 마셨다"…수중 동굴에 갇힌 어부, 기적 생환

잠수부들에 의해 구조되고 있는 발데스(가운데). 사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코에서 물고기를 쫓아 수중 동굴에 들어갔다가 출구를 찾지 못한 30대 어부가 15일 만에 극적으로 구조됐다.

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구조대는 당초 그의 생존 가능성을 기대하기보다 시신을 찾는 데 초점을 맞췄지만, 동굴 안쪽에서 들려온 한마디 대답이 구조 작전의 방향을 완전히 바꿨다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 7월 23일(현지시각) 멕시코 베라크루스주 우스파나파에 사는 에라스토 크리산토 발데스(31)는 아버지와 함께 세노테에서 물고기를 잡던 중 실종됐다. 세노테는 석회암 지대에 형성된 천연 함몰지로, 지하 동굴과 연결된 경우가 많다.

발데스는 당시 물고기를 쫓아 수중동굴 안쪽으로 들어갔다. 그런데 물고기를 따라간 뒤 다시 밖으로 나오려 했지만 자신이 들어온 길을 찾지 못했다. 그는 이후 구조된 뒤 "출구를 찾을 수 없어 충격에 빠졌다"고 말했다.

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가족과 현지 주민, 민방위 잠수요원 등이 수색에 나섰고 이후 멕시코 해군 잠수부들도 투입됐다. 수색 과정에서 발데스가 가지고 들어갔던 작살이 발견되면서 그의 이동 경로를 추정할 단서가 확보됐다.

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하지만 해당 수중동굴은 시야가 매우 제한적인 데다 곳곳에 날카로운 바위가 튀어나와 있어 잠수 자체가 위험했다. 멕시코 해군 잠수부들은 최대 약 120m 깊이까지 탐색했지만 발데스를 찾지 못했다.

수색에는 멕시코뿐 아니라 독일, 미국, 도미니카공화국의 동굴 탐험 및 잠수 전문가들도 합류했다. 다만 구조보다는 시신을 찾기 위한 수색에 중점을 두었다.

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실종 15일이 지났을 무렵 구조대는 수중동굴 안쪽의 넓은 공간에 도착했고 "거기 누구 없냐?"라고 큰 소리로 물었다. 곧바로 "네!"라는 대답이 돌아왔다. 발데스가 살아 있었던 것이다.

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마침내 8월 7일 밖으로 나온 발데스는 동굴 안에서 음식 없이 15일을 버텼다고 했다.

그가 생존할 수 있었던 가장 큰 이유로는 동굴 안에서 마실 수 있었던 물이 꼽힌다. 구조에 참여한 잠수부는 동굴 내부에 흐르는 물이 있었고 발데스가 이를 마시며 버틴 것 같다고 말했다.

발데스 자신은 구조될 때까지 자신이 동굴에 갇힌 기간이 15일이라는 사실을 정확히 알지 못했다. 외부의 빛이나 시간의 흐름을 확인할 수 없는 완전한 어둠 속에서 지내면서 실제로는 약 3일 정도 갇혀 있었다고 생각했다.

그가 동굴에서 한 일은 물을 마시고 기도하며 잠을 자는 것이었다고 한다. 음식 없이 장기간을 버틴 탓에 구조 당시 심각한 탈수와 영양실조 증상을 보여 치료를 받았다.

발데스는 멕시코 매체 N+와의 인터뷰에서 "다시 살아갈 기회를 주고 아이들과 가족을 다시 볼 수 있게 해준 신에게 감사하다"며 "기적이었다. 믿을 수 없는 기적이었다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com