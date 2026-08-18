취약계층 어르신 다리질환 의료비 지원 '동국제약과 함께하는 걷기 기부 캠페인' 진행

◇독거노인종합지원센터 김현미 센터장(왼쪽)과 동국제약 박혁 본부장. 사진제공=동국제약

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취약계층 어르신들의 다리질환 의료비 지원을 위한 '동국제약과 함께하는 걷기 기부 캠페인'이 한창이다.

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동국제약이 보건복지부 산하 독거노인종합지원센터, 모바일 헬스케어 플랫폼 '워크온'이 함께하는 이 캠페인은 다리관련 질환 중 정맥순환장애를 예방하고 관리하는 좋은 습관 중 하나인 '걷기'를 통해, 건강도 챙기고 기부에도 동참할 수 있는 행사다.

걷기 앱인 워크온의 기부 챌린지를 활용해 캠페인 참여자들의 총 목표 걸음 수인 10억 보를 달성하면, 동국제약이 취약계층 어르신들의 다리질환 치료를 위한 의료비를 지원한다. 워크온 앱에서 '참여하기' 버튼만 누르면 누구나 쉽게 참여할 수 있으며, 캠페인 종료 후에는 참가자들 모두에게 기부증서도 발급된다.

지난 8월 14일 서울시 영등포구 독거노인종합지원센터에서 진행된 협약식에는, 독거노인종합지원센터 김현미 센터장과 동국제약 OTC사업본부 박혁 본부장 등 양측 관계자들이 참석했다.

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박혁 본부장은 "2022년부터 진행된 걷기 기부 캠페인은 다리관련 질환 중 정맥순환장애를 관리하는 동국제약의 대표 사회공헌활동"이라며, "이번 캠페인에도 많은 분들이 참여해 건강도 챙기고, 기부를 통한 따뜻한 이웃사랑도 실천하길 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com