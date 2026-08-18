배우 따라 비행기까지 쫓아간 팬 22명 탑승 거부…공항 직원 '눈 찢기' 논란

사진출처=틱톡, 카푹

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 중국인 팬들이 좋아하는 배우를 따라 공항 내 제한구역과 탑승교까지 진입했다가 무더기로 항공기 탑승을 거부당하는 일이 발생했다. 이후 현장 보안요원이 중국인 승객들에게 인종차별적 의미로 받아들여지는 제스처를 하는 모습까지 공개돼 논란이 커졌다.

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카푹 등 현지 매체들에 따르면 지난달 29일 오후 11시쯤 태국 방콕 수완나품국제공항 태국항공 TG674편 탑승구 앞에 중국인 사생팬들이 몰렸다. 이들은 태국에서 사인회와 팬미팅으로 머물다가 베이징으로 가던 남자배우 2명을 따라 항공사 라운지에서 출발 게이트까지 이동한 것으로 전해졌다. 해당 배우는 중국인 연기자 뤼쓰퉁과 싱가포르 배우 에이든 싱인 것으로 전해진다.

공항 측이 최근 공개한 영상을 보면, 팬들은 탑승교까지 배우들을 따라갔으며, 탑승권과 관련 서류를 확인하는 과정에서도 직원들의 안내에 제대로 응하지 않았다. 일부는 정식 탑승 절차를 거치지 않은 채 항공기에 탑승하려 한 것으로 알려졌다.

항공기 안에는 이미 해당 배우들이 탑승한 상태였지만 팬들이 몰리자 승무원과 공항 직원들은 다른 승객들의 안전과 탑승 절차를 위해 항공기 출입문을 일시적으로 닫았다. 결국 해당 팬 22명은 전원 탑승이 거부됐다.

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탑승 거부 이후에도 갈등은 이어졌다. 22명 가운데 12명은 항공기에 실린 수하물을 내리는 데 동의했지만, 나머지 10명은 이에 응하지 않으면서 공항 직원들과 대치한 것으로 전해졌다.

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이 과정에서 공항 보안요원이 팬들을 향해 손가락으로 눈가를 잡아당기는 듯한 포즈를 취해 논란이 확산됐다. 이른바 '눈 찢기' 제스처로 불리는 행동은 아시아인을 비하하는 인종차별적 표현으로 받아들여질 수 있다.

중국 온라인에서 비판이 거세지자 수완나품공항 측은 보안요원들의 일부 행동과 발언이 적절하지 않았다고 인정하고 공식 사과했다.

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공항 측은 보안요원들이 항공 안전과 질서를 유지하기 위해 대응한 점은 설명하면서도 서비스 기준에 부합하지 않은 행동이 있었다며 관련 직원에게 징계 조치를 내렸다고 밝혔다. 또한 유사한 일이 재발하지 않도록 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com