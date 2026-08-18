서울올림픽의 감동 다시 달린다…'88 RUN' 1988명 모집

9월 12일 미사경정공원에서는 서울올림픽기념 마라톤대회(88RUN)이 열릴 예정이다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 오는 9월 12일 하남 미사경정공원에서 열리는 '서울올림픽기념 마라톤대회(88 RUN)' 참가자를 모집한다.

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이번 대회는 1988 서울올림픽의 역사와 의미를 되새기고 올림픽 유산을 생활체육과 참여형 축제로 이어가기 위해 마련됐다. 서울올림픽을 상징하는 숫자 '1988'에 맞춰 선착순 1988명을 모집하며 참가비는 1만원이다.

대회는 9월 12일 오전 8시30분 미사경정공원에서 출발하며 10㎞와 5㎞, 가족런 등으로 구성된다. 기록 경쟁에 초점을 맞춘 기존 마라톤과 달리 가족과 친구, 연인이 함께 달리고 즐길 수 있는 생활체육 축제로 운영된다.

대회 당일에는 올림픽을 주제로 한 가족 체험을 비롯해 스포츠 전시·체험, 스포츠 기업 홍보부스, 불법도박 근절 홍보 등 다양한 프로그램도 진행될 예정이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "88 RUN은 1988 서울올림픽의 감동과 의미를 국민이 직접 달리고 즐기면서 이어가는 특별한 생활체육 축제"라며 "많은 분이 가족, 친구와 함께 참여해 서울올림픽의 의미를 되새기고 즐거운 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

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참가 신청은 '88 RUN' 공식 누리집에서 선착순 1988명 마감 시까지 진행된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com