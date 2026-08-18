"햄버거 매주 5개 먹었더니"…'나쁜 콜레스테롤' 낮아졌다?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 햄버거를 자주 먹으면 콜레스테롤과 심혈관질환 위험이 높아질 것이라는 인식이 일반적이다.

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그런데 소고기 패티를 일정 기간 섭취한 남성들을 대상으로 한 소규모 연구에서 예상과 다른 결과가 나와 화제다.

미국 텍사스 A&M 대학교 연구진은 남성 23명을 대상으로 5주 동안 1주일에 소고기 패티 5개를 먹도록 했다.

처음 섭취된 소고기 패티는 저지방 소고기로 만들어졌으며 4주간 휴식기를 거쳐 다시 5주간 1주일에 고지방 소고기 패티 5개를 먹도록 했다.

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연구 참가자들이 먹은 패티는 한 개당 약 115g이었다. 저지방 패티는 지방 함량이 약 5%, 고지방 패티는 약 25%였다.

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연구진은 혈관 건강을 평가하기 위해 '혈류 매개 혈관 확장능(FMD)'을 측정했다. FMD는 혈류가 증가했을 때 혈관이 얼마나 잘 확장되는지를 확인하는 비침습적 초음파 검사로, 혈관 내피 기능을 평가하는 데 활용된다.

그 결과, 고지방 소고기를 먹은 기간에는 FMD가 유의하게 개선됐다. 수축기 혈압과 이완기 혈압 역시 연구 시작 시점보다 낮아졌다. 반면 저지방 소고기를 먹었을 때는 혈관 확장 기능에서 뚜렷한 변화가 나타나지 않았다. 두 종류의 소고기 모두 동맥의 경직도를 평가하는 맥파전달속도에는 유의한 변화를 일으키지 않았다.

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콜레스테롤에서도 예상과 다른 결과가 나타났다.

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연구진이 같은 실험에서 얻은 혈액 자료를 별도로 분석한 결과, 고지방 소고기를 섭취했을 때 포화지방 섭취량이 증가했음에도 LDL 콜레스테롤 수치가 낮아졌다. 저지방 소고기를 먹은 경우에도 LDL 콜레스테롤이 감소했다.

다만 HDL 콜레스테롤 역시 두 종류의 소고기를 먹은 뒤 함께 감소했다. HDL 콜레스테롤은 혈액 속 과잉 콜레스테롤을 간으로 운반하는 데 관여해 흔히 '좋은 콜레스테롤'로 불린다. 따라서 LDL이 낮아졌다는 결과만으로 이번 식단이 심혈관 건강에 전반적으로 유익했다고 판단하기는 어렵다.

LDL 콜레스테롤은 혈관 벽에 축적돼 동맥경화성 플라크 형성에 관여하는 것으로 알려져 있어 심혈관질환 위험을 평가할 때 중요한 지표 가운데 하나다. 반면 HDL 콜레스테롤은 혈액 속 콜레스테롤을 운반하는 역할 때문에 오랫동안 심혈관 건강과 관련된 주요 지표로 활용돼 왔다.

이번 연구가 주목받는 이유는 포화지방이 상대적으로 많은 고지방 소고기 섭취가 혈관 기능과 LDL 콜레스테롤에 예상과 다른 영향을 보였기 때문이다. 하지만 연구진의 결과를 일반적인 햄버거 섭취에 그대로 적용하기에는 한계가 있다.

우선 연구에 참여한 인원이 23명으로 적었다. 참가자들도 평균 연령 약 40세의 남성으로 제한돼 여성이나 고령자 등 다른 집단에서 같은 결과가 나타날지는 확인되지 않았다. 또한 실험 기간 역시 각 식단 당 5주에 불과했다.

무엇보다 연구에서 사용된 것은 일반적인 패스트푸드 햄버거와 동일하지 않은 소고기 패티였다.

연구진은 "소금, 치즈, 소스, 흰빵 등 여러 재료가 들어가는 일반적인 햄버거 전체의 건강 효과로 해석해서는 안 된다"고 밝혔다.

이번 연구는 식품의 지방 함량뿐 아니라 전체 식단 구성과 개인의 건강 상태, 섭취하는 지방의 종류 등을 함께 고려해야 한다는 의미로 해석된다. 해당 연구 결과는 국제학술지 'Nutrients'에 발표됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com