무더위에도 계속된 '프로야구 직관 열기'…'1위 파워' KT 홈구장 식음료 매출 급증

◇수원KT위즈파크 '워터 페스티벌' 행사에서 야구팬들이 무더위를 식히며 야구 경기와 축제를 함께 즐기는 모습. 사진제공=BC카드

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무더위가 시작된 7월에도 야구팬들의 직관 열기가 뜨거웠던 것으로 나타난 가운데, 8월 17일 현재 KBO 리그 순위 1위를 기록 중인 KT위즈의 홈구장 '수원KT위즈파크' 내 식음료 매출이 급증한 것으로 집계됐다.

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BC카드에 따르면 7월 한 달간 서울 잠실야구장을 비롯해 KT위즈 구장인 '수원KT위즈파크' 식음료(F&B) 매출이 전년 대비 큰 폭으로 증가한 것으로 조사됐다.

실제 잠실야구장 7월 한 달간 식음료와 편의점 매출은 2024년을 기준값(100)으로 놓고 봤을 때 2025년은 전년 대비 8.8%, 2026년은 2년 전(2024년) 대비 30.6% 늘었다. 특히 피자, 치킨, 핫도그, 떡볶이 같은 현장에서 직접 조리하는 음식의 선호도가 높았다. 해당 음식을 파는 잠실 야구장내 업종 매출은 2025년 12.2%, 2026년은 35.8% 상승했다. 야구장 주변 푸드트럭 등을 포함하면 매출 증가폭은 더 클 것으로 보인다.

수원KT위즈파크' 내 식음료 매출도 빠르게 증가하고 있다.

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KT위즈 야구단에 따르면 2025년 7월 식음료 매출은 전년 동기 대비 101% 늘었고, 2026년은 2년 전 대비 180% 증가한 것으로 집계됐다. KT위즈가 좋은 성적을 이어가며 팬들의 기대감이 높아진 데다, 홈경기를 직접 찾아 응원하는 팬들이 늘면서 경기장 안에서의 식음료 소비도 함께 증가한 것으로 풀이된다. 특히 가족단위로 방문하는 야구팬이 늘면서, 아이와 함께 즐길 수 있는 음식 판매량의 비중이 가장 높은 것으로 조사됐다. 실제 '수원KT위즈파크'를 찾는 관람객 중 47.1%가 가족단위다. 관중 증가에 따라 '수원KT위즈파크' 식음료 매장도 2024년 21개에서 2026년 42개로 두 배 늘었다.

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한편 야구팬 전용카드 발급현황에서도 세대를 아우르는 야구 인기가 나타났다. 광주은행이 발행 중인 '기아챔피언스 신용카드' 고객을 확인해 보면, 초중고 자녀가 있는 세대가 전체 발급의 33%에 달했다. 이어 1인 가구(19.2%), 성인자녀 세대(18.5%) 순으로 조사됐다. 지난 3월 출시한 '기아챔피언스 체크카드'의 경우 1인가구 비중(31.4%)이 가장 높았고 초중고 자녀가 있는 세대(26.5%)가 뒤를 이었다. 80대 이상 노령층 팬들도 2%에 달했다. 아울러 광주기아 챔피언스필드 경기장 내 F&B 매장이나 팀스토어 결제 비중도 높지만 숙박업과 여행업, 연료판매(주유) 매출이 높은 것으로 나타났다. 원정 응원을 가거나 여행 겸 방문하는 경우도 결제건으로 확인할 수 있다는 분석이다.

김희정 BC카드 커뮤니케이션본부장(상무)은 "야구가 단순히 '보는 스포츠'를 넘어 하나의 여가·소비 문화로 자리 잡고 있음을 보여준다"며 "앞으로도 데이터 분석을 통해 다채로운 소비 트렌드를 파악하고 결제 고객들의 즐거움을 확대할 수 있는 시너지 활동에 집중해 나갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com