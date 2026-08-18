'K팝 스타' 변신 두꺼비, 다저스타디움에서 시구…하이트진로, LA다저스와 '한국 문화유산의 밤' 진행

◇지난 13일(현지시간) 미국 로스엔젤레스 다저스타디움에서 LA다저스와 함께한 '한국 문화유산의 밤' 행사에서 하이트진로 두꺼비가 시구해 큰 박수를 받았다. 사진제공=하이트진로

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'K팝 스타'로 변신한 두꺼비가 미국 메이저리그(MLB) 명문 구단 LA다저스 홈구장 시구로 큰 받수를 받았다.

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지난 13일(현지시간) 다저스타디움(Dodger Stadium)에서 열린 LA다저스와 밀워키 브루어스의 경기날 진행된 '한국 문화유산의 밤(Korean Heritage Night)' 행사에서다.

'한국 문화유산의 밤(Korean Heritage Night)'은 LA다저스 구단이 2016년부터 매년 개최해온 대표적인 문화 행사로, 미국 내 한인 커뮤니티와의 유대를 강화하고 한국 문화를 현지 팬들에게 소개하는 자리다. 하이트진로는 매년 행사를 함께하며 진로(JINRO)가 단순히 한국 술이 아니라 한국 문화를 대표하는 브랜드라는 인식을 강화하고 있다.

이날 행사의 가장 큰 볼거리는 하이트진로의 대표 캐릭터인 '두꺼비'의 시구였다. K팝 스타 콘셉트의 의상을 착용한 두꺼비는 다저스타디움(Dodger Stadium) 마운드에 올라 시구를 선보였다. 경기장 내 마련된 프로모션 부스에도 행사 내내 많은 관람객이 방문했다. 하이트진로는 과일 소주 시음과 함께 경기장 내 '진로 바(JINRO BAR)'에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 제공하며 제품 음용 기회를 확대했다. 또한 LA다저스와 협업한 한정판 부채와 키링을 증정하는 현장 이벤트를 마련해 관람객들의 관심을 끌었다. 이와 함께 이번 행사를 기념해 LA다저스 구단이 제작한 진로(JINRO) 로고 유니폼 또한 큰 호응을 얻었다.

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하이트진로는 2012년 아시아 주류업계 최초로 LA다저스와 파트너십을 체결한 이후 올해까지 15년째 협업 관계를 이어오고 있다. LA다저스와의 협업은 브랜드 인지도 제고를 넘어 실질적인 성과로도 이어지고 있다. 지난해 다저스타디움(Dodger Stadium) 내 '진로 바(JINRO BAR)'의 판매량은 전년 대비 약 85% 증가하며 큰 폭의 성장을 기록했다.

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하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 "미국을 대표하는 스포츠 무대에서 현지 소비자들과 직접 소통하며 진로(JINRO)의 브랜드 가치를 알릴 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 스포츠와 K-컬처를 연계한 다양한 마케팅 활동을 통해 미국 시장에서 진로(JINRO)의 대중화를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com