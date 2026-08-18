'TV로 들어온 거장의 명작' 삼성 아트 스토어, 빈 미술사 박물관과 파트너십 체결

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삼성전자가 오스트리아를 대표하는 빈 미술사 박물관의 주요 소장품 43점을 삼성 아트스토어를 통해 선보인다. 프랑스 파리 '루브르 박물관', 스페인 마드리드 '프라도 미술관'에 유럽의 대표 미술관 작품을 삼성 TV로 감상할 수 있게 됐다.

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18일 삼성전자에 따르면 빈 미술사 박물관의 공개 작품은 피터르 브뤼헐 1세(Pieter Bruegel the Elder)의 '바벨탑(The Tower of Babel)', 요하네스 베르메르(Johannes Vermeer)의 '회화의 예술(The Art of Painting)', 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 '누다 베리타스(Nuda Veritas)' 등이다. 카날레토(Canaletto)와 베르나르도 벨로토(Bernardo Bellotto)가 베네치아와 빈을 담아낸 상징적인 풍경화와 주세페 아르침볼도(Giuseppe Arcimboldo)의 '여름(Summer)'을 비롯해 루벤스, 벨라스케스, 카라바조, 티치아노, 렘브란트, 라파엘로 등 명작도 포함됐다.

삼성전자는 원작의 감동을 고스란히 전달하기 위해 미술관으로부터 제공받은 고화질 작품에 삼성전자의 독자적인 디스플레이 기술인 무반사 기술을 적용했다. 햇빛이 들어오거나 실내 조명이 켜진 환경에서도 화면 반사를 줄여 작품을 선명하게 감상할 수 있다는 게 삼성전자의 설명이다.

삼성 아트 스토어는 전 세계 유수의 미술관과 예술 작가들의 엄선된 작품을 제공하는 삼성 TV 전용 아트 구독 서비스로 5000점이 넘는 명작을 4K 고화질로 제공한다. 올해 출시된 OLED(SH95) 모델을 비롯해 더 프레임, 더 프레임 프로, 마이크로 RGB, 네오 QLED 등 삼성 아트 TV 전 라인업에서 즐길 수 있다.

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다리오 카사리(Dario Casari) 삼성전자 오스트리아·스위스 법인장은 "빈 미술사 박물관은 오스트리아 문화를 상징하는 동시에 오랜 세월 시민들의 일상 곁을 지켜 온 뜻깊은 공간"이라며 "파트너십을 통해 빈이 지켜 온 역사 속 세계적인 문화유산을 삼성의 혁신적인 디스플레이 기술로 전 세계 관람객에게 전하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com