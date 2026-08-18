"차 에어컨 켜기 전에 이것부터"…뜨거운 자동차 식히는 의외의 방법

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[스포츠조선 장종호 기자] 한여름 뙤약볕 아래 세워둔 자동차에 올라타는 순간, 뜨거운 공기가 얼굴을 덮치며 마치 찜질방에 들어온 듯한 느낌을 받을 때가 있다. 에어컨을 켜도 한동안 더위를 견뎌야 하는데, 이때 자동차 문을 몇 차례 빠르게 여닫는 간단한 방법이 차량 내부의 뜨거운 공기를 빼내는 데 도움이 될 수 있어 관심을 끌고 있다.

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영국의 수학자이자 과학 커뮤니케이터인 한나 프라이 교수는 자신의 SNS를 통해 뜨거워진 차량 내부를 빠르게 환기하는 방법을 소개했다. 방법은 간단하다. 운전석과 반대편 뒤쪽 창문 하나를 열어둔 뒤 차량 밖에서 운전석 문을 빠르게 몇 차례 열었다 닫는 것이다.

프라이 교수는 이 방법을 소개하면서 주변 사람에게 이상하게 보일 수 있다고 말했다.

하지만 과학의 원리가 숨어 있다. 자동차 문을 빠르게 움직이면 문이 주변의 공기를 밀어내면서 차량 내부에 공기의 흐름이 만들어지고, 반대편에 열어둔 창문을 통해 상대적으로 바깥의 공기가 들어오면서 내부에 갇힌 뜨거운 공기가 빠져나가는 효과가 발생한다.

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프라이 교수는 이 과정을 유체역학의 관점에서 설명하면서 문을 빠르게 여닫는 동작이 차량 내부의 뜨거운 공기를 밖으로 밀어내고 반대편 창문을 통해 새로운 공기가 들어오게 만든다고 설명했다. 몇 차례 반복하면 차량에 갇혀 있던 열기를 어느 정도 빼낼 수 있다는 것이다.

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이 방법이 알려지면서 온라인에서는 실제로 해봤다는 반응도 이어졌다. 특히 에어컨을 켜기 전에 차량 내부에 갇힌 뜨거운 공기를 먼저 빼낼 수 있다는 점에서 여름철 간단한 차량 냉각 방법으로 관심을 받고 있다.

다만 '문을 여닫는 것만으로 에어컨보다 빠르게 차량을 냉각할 수 있다'고 받아들여서는 안 된다.

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일본자동차연맹(JAF)이 실시한 실험에서는 뜨거워진 차량의 온도를 낮추는 여러 방법 가운데 에어컨을 이용한 방법이 훨씬 효과적인 것으로 나타났다.

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JAF는 동일한 차량 5대를 이용해 차량 내부 온도가 55℃에 도달했을 때 각각 다른 방법으로 온도를 낮추는 실험을 했다.

실험에서 에어컨을 사용하지 않고 조수석 창문만 연 뒤 운전석 문을 5차례 여닫은 경우 차량 내부 온도는 55℃에서 47.5℃까지 내려갔다. 차량 내부에 갇힌 뜨거운 공기를 외부로 빼내는 데는 효과가 있었지만, 여전히 매우 높은 온도였다.

반면 에어컨을 켜고 주행하는 방법은 훨씬 큰 냉각 효과를 보였다. 창문을 모두 열고 에어컨을 외기 유입 모드로 작동한 상태에서 주행한 뒤 2분 후 창문을 닫고 내기 순환으로 전환해 계속 주행하자 5분 만에 차량 내부 온도가 28℃까지 떨어졌다.

또한 창문을 닫은 상태에서 에어컨을 내기 순환으로 작동한 경우에는 10분 후 27.5℃, 외기 유입 방식은 10분 후 29.5℃까지 내려갔다.

JAF는 이 같은 결과를 바탕으로 뜨거운 차량 내부를 가장 빠르게 식히는 방법으로 에어컨을 작동하면서 주행하는 방법을 제시했다.

따라서 문을 여닫는 방법은 차량 내부에 갇힌 뜨거운 공기를 먼저 빼내는 보조적인 방법으로 활용하는 것이 적절하다. 이후 에어컨을 작동시키고 안전한 상황에서 주행하면 차량 내부 온도를 보다 빠르게 낮출 수 있다.

한 전문가는 "폭염 속 자동차를 빠르게 식히는 데는 특별한 비법보다 기본적인 환기와 에어컨 사용이 중요하다. 문을 몇 차례 열어 내부의 뜨거운 공기를 빼낸 후 에어컨을 적절히 사용하면 차량 내부 온도를 빠르게 낮출 수 있다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com