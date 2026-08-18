"공은 이미 나갔는데…" 축구 선수가 걷어찬 볼에 맞은 여성 실신

사진출처=우올 이스포르치

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[스포츠조선 장종호 기자] 브라질 프로축구 경기에서 선수가 찬 공에 맞은 여성이 그 자리에서 쓰러지는 아찔한 사고가 발생했다.

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문제는 이미 골라인 밖으로 나간 공을 선수가 강하게 슈팅을 했다는 점이다.

우올 이스포르치 등 현지 매체들에 따르면 사고는 16일(현지시각) 브라질 브라질리아에서 열린 가마와 상 호제의 브라질 세리에D 8강 2차전 경기 초반 발생했다.

경기 시작 약 4분 만에 가마 공격수 펠리페 클레멘치가 골키퍼와 일대일 상황에서 슈팅을 시도했다. 상 호제 수비수 에두아르두 멜루가 골라인 앞에서 공을 걷어내며 실점을 막았고, 공은 골라인 밖으로 나가 코너킥이 선언됐다.

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그런데 상 호제 수비수 티아고 페드라(36)가 코너킥을 지연시키기 위해 공을 강하게 걷어냈고, 공은 골대 뒤쪽에서 촬영하고 있던 콘텐츠 제작자 시벨리 산투스의 머리를 정면으로 강타했다.

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공에 맞은 그녀는 잠시 비틀거리다가 그대로 그라운드에 쓰러졌다. 의료진이 곧바로 달려가 상태를 확인했고, 산투스는 약 2분 뒤 의식을 되찾았다. 이후에도 충격을 받은 상태에서 경기장을 빠져나간 것으로 전해졌다.

사고 장면은 경기 중계 및 현장 영상 등을 통해 온라인으로 빠르게 확산됐다. 공이 이미 경기장 밖으로 나간 뒤 수비수가 강하게 공을 걷어낸 상황이었던 만큼 고의성이 있었는지를 놓고 온라인에서도 의견이 엇갈렸다.

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산투스는 사고 이후 우올 이스포르치와의 인터뷰에서 당시 선수의 행동에 대해 강한 불쾌감을 나타냈다.

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"공이 이미 경기장 밖으로 나간 상황에서 굳이 그렇게 강하게 찰 필요가 없었다"고 지적한 그녀는 "악의적인 행동이었다고 생각한다"고 말했다.

반면 선수의 행동이 의도적인 것은 아니었다는 반론도 있다. 단순히 공을 멀리 차내 코너킥을 늦추려 했을 것이라며 "운이 나빴을 뿐"이라는 주장도 있다.

한편 이날 경기에서 가마는 상 호제를 4대0으로 꺾고 세리에D 준결승에 진출했다. 동시에 다음 시즌 브라질 세리에C 승격도 확정했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com