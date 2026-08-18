건보공단, 초등학생 대상 아동치과주치의 시범사업 실시

[스포츠조선 장종호 기자] 국민건강보험공단(이사장 강청희)은 여름방학을 맞아 초등학생의 체계적인 구강건강 관리를 위한 '아동치과주치의 건강보험 시범사업'을 실시한다고 18일 밝혔다.

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아동치과주치의 시범사업은 성장기 아동의 구강건강 증진을 위해 지난 2021년 5월 도입됐으며, 2024년 7월부터는 제2차 시범사업 으로 지역과 대상 학년을 확대해 운영하고 있다.

시범사업에 참여하는 아동은 학기별 1회 치과를 방문, 구강검진 및 위생검사를 통해 치아 발육과 건강상태를 확인하고, 구강보건교육과 불소도포 등 예방 서비스를 제공받을 수 있다.

시범사업은 서울특별시, 전남광주통합특별시(동구·서구·남구·북구·광산구· 장성군), 대전광역시, 세종특별자치시, 강원특별자치도 원주시, 경상북도 경주시, 경상북도 의성군, 경상남도 김해시 8개 지역에서 실시 중이며, 해당 지역 소재 초등학교에 재학 중인 전 학년 학생이 참여할 수 있다. 참여를 희망하는 경우, 국민건강보험공단 누리집 또는 모바일 앱을 통해 사전 신청과 문진표를 작성한 후, 가까운 시범사업 참여 의료기관에 방문하면 된다.

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서비스 이용 시 건강보험 가입자 및 피부양자의 경우 본인부담률은 10%이며, 의료급여 수급권자 및 차상위 본인부담 경감 대상자의 경우 본인부담금이 없다.

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다만, 시범사업에서 제공하는 필수 서비스 외에 파노라마 검사, 치아홈메우기, 충치치료 등을 받을 경우 별도의 비용이 발생할 수 있다.

건보공단 관계자는 "어릴 때 형성된 구강관리 습관이 평생의 치아 건강을 좌우한다"며, "여름방학을 활용해 우리 아이들이 아동치과주치의 서비스를 받을 수 있도록 학부모 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com