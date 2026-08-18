"두 머리에 다리만 8개"…5시간 진통 끝에 태어난 송아지 끝내 숨져

사진출처=피플스 업데이트

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 머리가 두 개이고 다리가 여덟 개인 송아지가 태어나 화제다. 하지만 송아지는 안타깝게도 태어난 직후 숨을 거뒀다.

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피플스 업데이트 등 현지 매체들에 따르면 최근 인도 남부 안드라프라데시주 군투르 지역 테날리 만달에서 물소가 출산을 위한 진통을 시작하자 수의사들이 현장에 도착, 약 5시간 만에 송아지를 꺼냈다.

그런데 태어난 송아지는 머리가 두 개였고 다리는 모두 여덟 개였다. 하나의 몸에 두 개의 머리와 여러 개의 사지가 결합된 형태였다.

하지만 송아지는 출생 직후 숨졌다. 반면 송아지를 낳은 어미 물소는 별다른 이상 없이 건강한 상태였던 것으로 전해졌다.

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수의학적으로 이처럼 머리와 사지가 비정상적으로 중복된 동물은 태아가 자궁 안에서 발달하는 과정에서 발생한 심각한 선천성 기형과 관련이 있을 수 있다.

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특히 두 머리를 가진 동물 가운데 일부는 수정란 또는 초기 배아가 완전히 분리되지 않으면서 발생하는 '결합쌍태(Conjoined Twin)'의 형태로 설명된다. 배아가 완전히 나뉘지 않을 경우 하나의 몸에 두 개의 머리나 중복된 신체 구조가 만들어질 수 있다.

실제로 소에서 두 머리와 여덟 다리를 가진 결합 송아지가 태어난 사례는 과거에도 보고된 바 있다.

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올해 2월 인도 마디아프라데시주에서는 한 물소가 두 머리와 여덟 다리를 가진 송아지를 낳았지만, 송아지는 출생 직후 숨졌다.

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또한 올해 5월엔 미국 유타주에서 두 머리에 네 다리를 가진 송아지가 태어난 바 있다. 이 송아지 역시 얼마 후 숨진 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com