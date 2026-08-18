"비행기 날개 속에 정비 도구가…" 이틀 동안 모른 채 운항 '충격'

사진출처=호주교통안전국

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 최대 항공사 콴타스의 대형 여객기가 날개 안에 정비 도구가 있는지 모른 채 승객 수백 명을 태우고 이틀 동안 비행한 것으로 드러났다.

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조사 결과, 정비 과정에서 실수로 작업용 조명을 날개 안에 남겨둔 것으로 밝혀졌다.

CNN 등 외신들은 호주교통안전국(ATSB)의 발표를 인용, 지난 1월 7일 콴타스항공의 에어버스 A380 여객기는 호주 시드니공항에서 에어컨 계통 정비를 받은 뒤 미국 텍사스주 댈러스 포트워스 국제공항으로 운항했다.

항공기는 댈러스까지 비행한 뒤 다시 시드니로 돌아왔고, 작업등은 이틀 뒤인 1월 9일 발견됐다.

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남겨진 작업등은 높이가 약 33㎝에 달하는 것으로 전해진다.

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조사 결과, 한 정비사가 에어컨 센서를 교체하는 과정에서 작업등을 날개 안쪽에 넣어 사용한 후 꺼내는 것을 잊었다.

이후 다른 정비사가 작업 내용을 확인하고 점검했지만 날개 내부에 놓인 작업등을 발견하지 못했다.

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공구를 반납하는 과정에서도 문제를 잡아내지 못했다. 정비사가 작업등을 지급받았다는 기록은 남아 있었지만 실제로 반납됐는지 확인되지 않았고, 근무가 끝날 때 진행된 미반납 공구 확인 과정에서도 작업등이 빠져 있다는 사실이 발견되지 않았다.

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결국 항공기가 댈러스에서 시드니로 돌아온 1월 9일 한 직원이 '미반납 공구 보고서'를 검토하다 작업등이 반납되지 않았다는 사실을 발견하면서 '실수'가 드러났다.

다행히 작업등으로 인해 비행 중 항공기의 손상이나 운항 상의 문제는 발생하지 않았다. 인명 피해도 없었다.

콴타스항공 측은 이를 호주교통안전국에 자진 신고했으며 이후 정비 과정에서 공구 관리 절차를 강화했다고 밝혔다.

항공기 내부에 공구나 부품 등이 남겨지는 이른바 '외부물체 잔류(FOD)'는 항공 정비에서 중요한 안전 문제로 꼽힌다. 작은 공구 하나라도 엔진이나 조종 계통 등 중요한 장비에 들어갈 경우 항공기에 심각한 손상을 일으키고 중대한 사고로 이어질 수 있기 때문이다.

이번 사건에 대한 호주교통안전국 조사는 현재 진행 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com