"아기 판다 이름 뭐가 좋을까?" 에버랜드, 투표 이벤트 진행

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에버랜드가 최근 태어난 지 100일을 맞은 아기 판다의 이름을 정하기 위한 투표 이벤트를 진행한다. 투표 이벤트는 9월 30일까지 진행되며, 누구나 참여가 가능하다.

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18일 에버랜드에 따르면 이름 투표 이벤트는 온라인과 현장 투표로 진행된다. 투표에는 '쥬바오', '쥰바오', '린바오', '유바오', '슈바오' 등 5개 이름이 후보로 올랐다. 모두 판다 가족의 돌림자인 '바오'를 포함하고 있으며, 각각 진주나 보석처럼 귀한 보물, 뛰어나고 준수한 보물, 아름다운 옥처럼 귀한 보물, 모두의 축복과 보호를 받는 보물, 새벽빛처럼 밝은 보물이라는 의미를 담고 있다.

에버랜드는 투표 참여자를 위한 경품도 마련했다. 온라인 이벤트 참여자 가운데 총 21명을 추첨해 중국 판다 기지 여행권을 비롯해 아기 판다 100일 파티 초청권, 아기 판다 발자국이 담긴 굿즈, 에버랜드 이용권 등을 증정한다. 주한중국대사관 사회관계망서비스(SNS)에서도 아기 판다 이름 투표가 함께 진행된다.

아기 판다는 에버랜드 판다 가족의 '막내'다. 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 지난 6월 3일 오전 10시53분 태어났다. 2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 국내에서 태어난 네 번째 암컷 자이언트 판다다. 최근 건강검진에서 몸무게 약 3.7kg을 기록했다. 출생 당시 171g이었던 것과 비교하면 20배 이상 체중이 늘었다.

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에버랜드 관계자는 "국민 여러분의 따뜻한 관심 속에서 태어난 막둥이 판다가 소중한 이름을 얻고 건강하게 자랄 수 있도록 온·오프라인 투표에 많은 참여와 응원을 부탁드린다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com