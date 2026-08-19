"에어컨 켰는데도…" 손·얼굴·겨드랑이 땀 줄줄, '이 질환' 의심

◇덥거나 운동을 한 것도 아닌데 얼굴과 손바닥, 겨드랑이 등에 땀이 지나치게 많이 난다면 다한증을 의심해 봐야 한다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철에는 땀을 많이 흘리는 것이 자연스러운 현상이다. 하지만 덥거나 운동을 한 것도 아닌데 손바닥과 발바닥, 겨드랑이, 얼굴 등에 땀이 지나치게 많이 나고 이로 인해 일상생활까지 불편해진다면 '다한증'을 의심할 수 있다.

분당제생병원 심장혈관흉부외과 조재민 과장의 도움말로 다한증의 원인과 치료 및 예방법을 정리했다.

◇손·발·얼굴·허벅지 축축한 '다한증'…환자 25% '가족력'

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다한증은 손, 발, 겨드랑이 등에 국한돼 나타나는 경우가 많지만 얼굴이나 허벅지 등에서도 발생할 수 있다. 특히 손바닥 다한증은 사회생활이나 직업 활동에 직접적인 영향을 줄 수 있다. 악수를 할 때 손을 내미는 것을 주저하거나 종이와 서류가 젖어 업무에 어려움을 겪을 수 있고, 스마트폰이나 컴퓨터 키보드를 사용하는 데도 불편을 느낄 수 있다.

겨드랑이 다한증은 옷이 젖어 보이거나 얼룩이 생기게 된다. 이로 인해 사람을 만나는 것을 피하는 등 심리적 부담으로 이어질 수 있다. 얼굴에 땀이 많이 나는 경우에는 화장이 쉽게 지워지고, 뜨겁거나 매운 음식을 먹을 때 땀이 쏟아져 식사 자체가 불편해질 수 있다. 발바닥에 땀이 많은 사람은 신발 내부가 습해지면서 냄새가 심해지거나 피부질환이 발생할 가능성도 커진다.

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다한증은 크게 일차성(원발성) 다한증과 이차성 다한증으로 나뉜다. 일차성 다한증은 특별한 원인 질환 없이 발생하는 경우로, 주로 어린 시절이나 사춘기에 시작해 성인까지 이어지는 경우가 많다. 손이나 발, 겨드랑이 등 특정 부위에서 좌우 대칭적으로 나타나는 것이 특징이며 가족력이 있는 경우도 적지 않다. 조 과장은 다한증 환자의 약 25%에서 가족력이 보고되고 있다고 설명했다.

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이차성 다한증은 다른 질환이나 약물 등에 의해 발생하는 경우를 말한다. 갑상선기능항진증과 같은 내분비질환을 비롯해 비만, 폐경기, 일부 약물 치료 등이 원인이 될 수 있다.

◇덥거나 운동을 한 것도 아닌데 얼굴과 손바닥, 겨드랑이 등에 땀이 지나치게 많이 난다면 다한증을 의심해 봐야 한다. AI 생성 이미지

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◇원인·증상 따라 다양한 치료…수술 후 다른 부위 땀 증가 부작용도

치료는 증상의 정도와 발생 부위, 원인에 따라 달라진다. 이차성 다한증이라면 먼저 원인이 되는 질환이나 약물을 확인하고 이에 대한 치료를 진행한다. 일차성 다한증의 경우에는 땀의 양을 줄이고 일상생활의 불편을 덜어주는 것을 목표로 여러 치료법을 선택할 수 있다.

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증상이 가벼운 경우에는 바르는 국소 발한 억제제를 사용할 수 있다. 다만 반복적으로 사용하기 때문에 피부 자극이나 가려움 등이 나타날 수 있다.

손이나 발처럼 물에 담글 수 있는 부위에는 이온 전기치료를 시행하기도 한다. 해당 부위를 물에 담근 상태에서 약한 전류를 흘려 땀 분비를 줄이는 방법이다. 비교적 가벼운 증상에 시행되지만 치료에 시간이 필요하고 효과가 충분하지 않을 수 있다.

보툴리눔톡신 주사도 대표적인 치료 방법이다. 땀샘으로 전달되는 신경 신호를 차단해 땀 분비를 줄이는 방식으로, 겨드랑이 등 국소적인 다한증에 활용된다. 다만 효과가 영구적이지 않아 일정 시간이 지나면 다시 시술을 받아야 한다.

먹는 약을 사용하는 방법도 있다. 항콜린제 등의 약물이 땀 분비를 줄이는 데 활용될 수 있지만 입 마름, 시야 흐림, 변비, 두근거림, 배뇨 곤란 등 부작용이 나타날 수 있다.

이러한 보존적 치료에도 증상이 심하게 지속 땐 수술적 치료를 고려할 수 있다. 특히 손이나 얼굴에 나타나는 다한증에서는 작은 흉강경을 이용한 교감신경 차단술이 효과적인 치료법 가운데 하나로 활용되고 있다.

겨드랑이 다한증의 경우에는 겨드랑이 부위의 땀샘을 제거하는 치료도 시행할 수 있다.

교감신경 수술에서 가장 주의해야 할 부작용 가운데 하나는 '보상성 다한증'이다. 수술 후 땀이 줄어든 부위 대신 가슴이나 등, 배, 허벅지 등 다른 부위에서 땀이 이전보다 많이 나는 현상이 나타날 수 있다. 또한 드물게 기흉이나 혈흉 등 흉부 수술과 관련된 합병증이 발생할 수 있다.

◇통풍 잘 되는 옷 입고 규칙적으로 수분 보충

다한증 자체를 완전히 예방하기는 어렵지만 생활습관을 조절하면 증상 완화에 도움이 될 수 있다. 지나치게 높은 실내온도와 습도를 피하고 통풍이 잘 되는 옷을 입는 것이 좋다.

맵고 뜨거운 음식이나 카페인, 알코올 등은 땀 분비를 증가시킬 수 있어 증상이 심하다면 섭취를 줄이는 것이 좋다. 과도한 흡연을 피하고 충분한 수면과 휴식을 취하는 것도 필요하다. 땀을 많이 흘리는 만큼 수분도 규칙적으로 보충해야 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com