[SC 헬스칼럼] 원시 환자 안경 벗는 길, '스마일프로'가 열었다

안경 없이는 일상생활이 어려운 원시 환자들에게 희소식이 전해졌다.

근시와 난시 교정 분야에서 이미 대세로 자리 잡은 '스마일수술(SMILE)'이 원시교정에서도 성공적인 임상 결과가 나와 효과적인 대안으로 떠오르고 있다.

원시(hypermetropia)는 물체의 상이 망막 앞이 아닌 뒤쪽에 맺혀 시력에 영향을 주는 상태다.

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흔히 근시와 반대 개념으로 알려져 있지만 증상은 오히려 더 불편하다. 근시는 먼 곳이 잘 안 보이는 반면 가까운 곳은 비교적 잘 보이는데, 원시는 근거리와 원거리 모두 초점이 맞지 않아 안경 없이는 일상생활 자체가 어려운 경우가 많다.

안구 길이가 짧거나 수정체와 각막에 기형이 있는 경우, 가족력이 있는 경우 원시가 나타나기 쉬우며 방치하면 시야 흐림과 안정피로, 원근조절 장애는 물론 약시나 사시, 심한 경우 녹내장까지 이어질 수 있어 정확한 진단과 교정이 필요하다.

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그동안 원시 교정은 안경이나 콘택트렌즈에 의존하는 경우가 대부분이었다.

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레이저 굴절 교정수술로 원시를 교정하려면 각막 중심 주변부를 도넛 모양으로 절삭해 렌즈처럼 가파르게 만드는 방식을 써야 하는데, 각막 중심부를 평평하게 깎는 근시 교정에 비해 난이도가 훨씬 높다. 절삭량이 늘어나는 데다 수술 중심이 조금만 벗어나도 결과에 큰 영향을 미치고, 수술 초기에는 과교정이 되기 쉬우며 시간이 지나면서 다시 원시로 돌아가는 회귀 현상까지 나타나 오랫동안 시력교정 수술의 사각지대로 남아 있었다.

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이런 상황에 변화를 가져온 것이 스마일프로다. 2011년 도입된 스마일수술은 현재까지 전 세계적으로 1000만 건 이상 시행되며 굴절 교정수술의 중심으로 자리 잡았지만, 국내에서는 원시 교정만큼은 시행이 불가능했다. 그러다 최신 레이저 장비인 비쥬맥스 800 '스마일프로'가 국내에 본격 도입되고 소프트웨어 업그레이드가 이루어지면서 스마일프로를 통한 원시 교정의 길이 열렸다.

실제 임상 사례에서도 뚜렷한 효과가 확인됐다. 잦은 눈의 피로와 두통, 근거리 작업 시 초점이 맞지 않는 불편을 호소하던 한 30대 남성 환자는 수술 전 좌안 원시 2.25디옵터, 우안 원시 0.5디옵터 상태였다. 스마일프로 원시 수술 후에는 좌안 시력이 0.9까지 회복되고 원시 수치도 0.25디옵터로 크게 낮아져 불편 없이 일상생활이 가능해졌다.

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물론 원시 교정은 근시 교정보다 넓은 각막 범위를 다뤄야 하고 수술 중심이 조금만 어긋나도 효과가 떨어지는 등 전반적으로 고난도인 편이다. 그럼에도 스마일프로를 통한 원시 교정은 빠른 시력 회복과 안정적인 예측도를 보이고 있어, 그동안 마땅한 해법을 찾지 못했던 원시 환자들에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장