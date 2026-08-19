"배 아프고 설사한다고 다 식중독 아냐"…여름철 장염·식중독 구별법

AI 생성 이미지, 자료출처=질병관리청

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 폭염은 주춤했지만 여름철 더위는 여전하다. 이 시기에는 식중독과 급성 장염 등 소화기질환에 대한 주의가 필요하다.

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여름철에는 야외활동이 늘면서 음식물 보관과 위생 관리에 소홀해지기 쉬운데, 높은 기온과 습도는 음식 속 세균이 증식하기 쉬운 환경을 만든다. 특히, 덜 익힌 달걀이나 육류, 어패류 등을 섭취하거나 조리 과정에서 교차오염이 발생할 경우 식중독 위험이 커질 수 있다.

◇식중독·장염, 증상 비슷해도 원인 달라

여름철 대표적인 소화기질환인 식중독과 급성 장염은 설사, 복통, 구토, 발열 등 비슷한 증상이 나타나 혼동하기 쉽다. 하지만 두 질환은 의미와 발생 원인에 차이가 있다.

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식중독은 오염된 음식이나 물을 섭취한 뒤 세균이나 바이러스, 독소 등으로 인해 발생하는 질환이며, 급성 장염은 바이러스나 세균 뿐만 아니라 약물 등 다양한 원인으로 위와 장에 염증이 생긴 상태를 의미한다.

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다만, 음식 섭취로 발생한 감염성 장염은 식중독의 형태로 나타날 수도 있어 두 질환이 겹치는 경우도 있으므로 설사나 복통이 발생했다고 해서 증상만으로 식중독인지 장염인지 단정하기보다는 최근 음식 섭취 여부와 함께 발열, 구토, 혈변 등의 증상과 지속 기간을 살펴보는 것이 중요하다.

◇식중독, '온도'·'시간'이 대표적인 위험 요인

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식중독은 계절에 따라 발생 위험이 높아질 수 있는 질환이다. 식중독을 유발하는 미생물들은 따뜻한 환경에서 증식하기 쉬워 조리한 음식이라도 적절하게 보관하지 않으면 식중독 위험이 높아질 수 있으므로 여름철에는 음식물을 실온에 오래 두지 않는 것이 중요하다.

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조리한 음식은 가능한 한 빨리 섭취하고, 남은 음식은 적절한 방법으로 냉장 보관하고, 보관 상태가 불확실하거나 이상이 있는 음식은 섭취하지 않는 것이 안전하다.

육류와 달걀, 어패류 등은 충분히 익혀 먹어야 하며, 생고기나 생선 등을 손질한 칼과 도마를 다른 식재료에 그대로 사용하는 것도 피해야 한다. 손이나 조리기구를 통해 식재료 간 교차오염이 발생할 수 있기 때문이다.

◇달걀·생고기 만진 손이나 조리기구 제대로 세척해야

대표적인 세균성 식중독 원인균인 살모넬라는 오염된 음식이나 물을 통해 감염될 수 있으며, 특히 덜 익힌 달걀과 육류, 살균하지 않은 우유 및 유제품 등이 주요 원인 식품으로 꼽힌다.

특히, 달걀 껍데기나 생고기 등을 만진 손이나 조리기구를 제대로 세척하지 않은 채 다른 식재료를 만지면 균이 옮겨갈 수 있다.

살모넬라 식중독을 예방하기 위해서는 달걀을 만진 후 세정제를 사용해 손을 깨끗하게 씻고, 달걀을 조리할 때는 중심온도 75℃에서 1분 이상 충분히 가열해야 한다.

인천세종병원 소화기내과 이재용 과장은 "살모넬라에 감염되면 설사, 복통, 발열, 메스꺼움, 구토, 두통 등의 증상이 나타날 수 있다"며 "건강한 성인의 경우 자연적으로 회복되는 경우도 있지만 증상이 심하거나 오래 지속된다면 의료기관을 찾는 것이 좋다"고 조언했다.

◇설사 한 번 했다고 무조건 식중독?…증상의 경과 살펴야

식중독이나 급성 장염이 발생했을 때 주의해야 할 부분은 탈수다.

설사와 구토가 반복되면 체내 수분과 전해질이 빠르게 손실될 수 있기 때문이다. 특히 어린이나 고령자는 탈수에 취약할 수 있어 수분 섭취와 상태 관찰이 중요하다.

증상이 가볍다면 충분히 휴식을 취하면서 수분과 전해질을 보충하면서 상태를 관찰한다. 하지만▲고열이 동반되는 경우 ▲혈변이 나타나는 경우 ▲구토가 심해 수분 섭취가 어려운 경우 ▲소변량이 크게 줄어드는 등 탈수 증상이 나타나는 경우 ▲복통이 매우 심하거나 지속되는 경우라면 단순한 배탈로 여기지 말고, 진료를 받아야 한다.

◇예방 위해 개인 위생·음식 조리·보관 수칙 준수

식중독과 장염을 예방하기 위해서는 위생수칙을 지키는 것이 중요하다.

가장 기본적인 것은 손 씻기다. 음식 조리 전과 후, 식사 전, 화장실을 이용한 뒤에는 비누를 이용해 손을 깨끗하게 씻어야 한다. 특히, 달걀이나 생고기 등 날것의 식재료를 만진 뒤에도 반드시 손을 씻고, 조리기구 역시 용도에 맞게 구분해 사용하는 것이 좋다.

육류와 달걀, 어패류 등은 충분히 익혀 섭취하고, 조리 후, 남은 음식은 장시간 실온에 방치하지 않도록 한다.

인천세종병원 소화기내과 이재용 과장은 "여름철 식중독과 장염은 누구에게나 발생할 수 있지만 손 씻기, 음식 충분히 익혀 먹기, 조리한 음식의 올바른 보관 등 기본적인 생활수칙을 지키는 것만으로도 감염 예방에 도움이 된다"며, "기온이 높은 여름철에는 음식물 보관과 조리에 더욱 주의를 기울여야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com