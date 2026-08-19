"몸속에 3.1kg 돌이 있었다"…방광에서 '타조알 크기' 결석 제거

사진출처=트린코말리 병원, BBC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 스리랑카 의료진이 한 남성의 방광에서 무게가 3.1㎏에 달하는 거대한 결석을 제거해 충격을 주고 있다.

Advertisement

이는 신생아의 몸무게와 비슷한 수준으로 의료진은 현재 확인 가능한 기록을 기준으로 세계에서 가장 큰 방광결석일 가능성이 있다고 밝혔다.

BBC 등 외신들에 따르면 최근 스리랑카 동부 트린코말리의 한 병원에 55세 남성이 뇌졸중을 겪은 뒤 치료를 받기 위해 방문했다.

의료진은 뇌졸중 치료 과정에서 환자가 소변을 제대로 보지 못하는 증상을 보이는 것을 확인했고, 검사를 진행한 결과 방광 안에서 다량의 결석을 발견했다.

Advertisement

수술 과정에서 제거된 결석의 무게는 약 3.1㎏이었다. 길이는 약 17㎝로 타조알 크기와 비슷하다.

Advertisement

수술 집도의는 "현재 기록에 따르면 수술로 제거된 방광결석 가운데 가장 큰 것으로 보인다"고 말했다.

의료진은 해당 결석이 환자의 방광 안에서 약 5~10년 동안 서서히 커졌을 가능성이 있다고 추정했다.

Advertisement

다행히 수술은 성공적으로 끝났으며 환자의 상태도 양호한 것으로 전해졌다.

Advertisement

한편 방광결석은 소변 속에 포함된 미네랄 등이 결정화되면서 만들어진다. 특히 방광이 소변을 완전히 비우지 못하면 소변이 방광 안에 남아 농축되고, 이 과정에서 결정이 만들어져 점차 커질 수 있다.

작은 방광결석은 모래알처럼 작아 자연스럽게 소변과 함께 배출되기도 한다. 하지만 결석의 크기가 커지면 소변의 흐름을 막거나 배뇨 장애를 일으킬 수 있다.

방광결석 환자는 배뇨할 때 통증을 느끼거나 소변을 자주 보게 될 수 있으며, 혈뇨나 소변 흐름이 갑자기 끊기는 증상이 나타나기도 한다. 결석이 커지면 방광 출구를 막아 소변을 제대로 배출하지 못하는 요폐로 이어질 수 있다.

현재 기네스 세계기록에 따르면 공식적인 세계 최대 방광결석은 2003년 8월 25일 브라질 상파울루에 사는 62세 남성에게서 제거된 것으로, 무게는 1.9㎏, 길이는 17.9㎝였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com