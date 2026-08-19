"무선 삽입형 전기자극기, 복압성 요실금 치료 효과"

(A) -ES(전기자극)군과 +ES군의 방광 및 요도 조직에 대한 대표적인 H&E 염색 사진. 조직 구조, 근섬유 배열, 염증세포 침윤을 보여준다. +ES군은 -ES군에 비해 조직 구조가 개선되고 염증세포 침윤이 감소된 양상을 나타냈다.(B) Masson trichrome(MT) 염색을 통한 방광 조직 내 콜라겐 섬유 밀도의 정량 분석.(C) 요도 조직 내 콜라겐 섬유 밀도의 정량 분석. 전기자극은 -ES군에 비해 방광 및 요도 조직 모두에서 콜라겐 섬유 밀도의 증가 경향을 보였으나, 통계적으로 유의하지는 않았다. 자료출처=International Neurourology Journal

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[스포츠조선 장종호 기자] 최소 침습으로 이식 가능한 무선 전기자극기가 스트레스성 요실금(복압성 요실금) 치료에 효과가 있다는 연구결과가 나왔다.

복압성 요실금은 기침, 재채기, 운동 등 복압이 증가하는 상황에서 소변이 무의식적으로 새어 나오는 배뇨장애로, 성인 여성의 상당수가 겪는 흔한 질환이다.

순천향대서울병원 비뇨의학과 송미호 교수팀은 고려대학교, 울산과학기술원 연구진과 공동으로 복압성 요실금 동물모델에서 무선 삽입형 전기자극기의 치료 효과를 평가했다. 연구팀은 질 확장으로 복압성 요실금을 유발한 흰쥐를 대상으로 골반저 근육 부위에 지름 3.5㎜, 길이 21㎜ 크기의 무선 전기자극기를 삽입하고, 주 2회씩 4주 동안 전기자극을 시행했다. 이후 요도괄약근 기능과 조직 변화를 분석해 치료 효과를 확인했다.

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연구 결과, 전기자극을 시행한 그룹은 소변이 새기 시작하는 압력을 의미하는 요누출압이 전기자극을 시행하지 않은 그룹보다 평균 22.8㎝H2O 높았으며, 약 1.9배 차이를 보였다. 이는 약해진 요도괄약근 기능이 회복되면서 소변을 저장하는 능력이 개선됐음을 의미한다.

또한 근육의 전기적 활성도를 측정하는 근전도 검사에서도 전기자극군은 괄약근 신경·근육 기능이 향상된 것으로 나타났다. 조직검사에서는 염증세포 침윤과 근육 섬유의 섬유화가 감소하고 조직 구조가 개선됐고, 방광과 요도 조직의 콜라겐 밀도 역시 증가하는 경향을 보여 기능적 개선 결과를 뒷받침했다.

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송미호 교수는 "이번 연구는 무선 삽입형 전기자극기가 복압성 요실금에서 요도괄약근의 신경·근육 기능을 향상시키고 배뇨 기능을 개선할 가능성을 확인했다"며, "앞으로 복압성 요실금 환자를 위한 새로운 최소침습 치료 전략으로 발전할 가능성이 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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한편, 이번 연구 결과는 국제비뇨의학 학술지인 'International Neurourology Journal'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com