브라운, 정교해지고 부드러운 차세대 전기 면도기 '네보(NEVO)' 공개

- 초저마찰 실크 글라이드 포일 기술 적용…기존 포일 대비 마찰 크게 감소 - 직관적인 디스플레이와 자동 맞춤형 세척 가능한 스마트케어 센터 탑재

한국P&G 브라운이 출시한 '네보(NEVO)' 제품 사진(출처= 한국P&G 브라운)

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글로벌 명품 전기 면도기 브라운(Braun)이 한층 더 진화돼 시중에 나왔다.

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한국P&G의 독일 명품 소형 가전 브랜드 브라운은 전기면도기의 미래 기준을 정립할 차세대 모델 '네보(NEVO)'를 선보였다고 밝혔다. 이번 제품은 헤드부 포일의 피부 접촉 면적을 줄여 걸림 증상을 방지하고, 늘 깔끔한 면도 상태를 제공할 수 있도록 설계되었다.

브라운은 상어 피부의 돌기가 물의 마찰 저항을 감소시킨다는 연구 결과를 바탕으로 '초저마찰 실크 글라이드 포일'을 새롭게 장착했다. 미세한 엠보싱 표면이 마찰을 감소시켜 기존 옵티포일 대비 피부 마찰을 최대 24% 감소시켰으며, 부드럽게 피부 위를 미끄러지듯 면도할 수 있게 해준다.

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디자인 요소 역시 완성도를 가다듬었다. 고유의 내식성, 고온 안정성, 뛰어난 위생성을 품은 스테인리스 스틸 316L 소재를 이음새 없는 일체형 바디로 구현하여 품격 있는 외관과 내구성을 완성했다. 스포츠카 차체 성형용 하이드로포밍 기술을 응용해 고압 유체로 곡선 바디를 정교하게 빚어내고 레이저 커팅 마감으로 가치를 더했다.

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절삭력도 한층 정교해졌다. 실크 글라이드 포일과 울트라 씬 블레이드, 골드 티타늄 코팅 프로 블레이드, 다이렉트 컷 트리머로 구성된 커팅 요소들이 짧고 억센 수염부터 누운 수염, 엉킨 수염, 여러 방향으로 자란 수염까지 절삭해 피부 표면 아래 최대 -0.12mm까지 속밀착면도를 제공한다. 여기에 수염 밀도를 실시간으로 감지해 모터 파워를 자동으로 조절하는 '네보 센스(NEVO Sense)' 기능이 부위별 수염 상태에 맞춘 균일한 절삭력을 구현했다.

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사용 편의성도 크게 향상됐다. 최적의 상태를 손쉽게 확인할 수 있도록 디스플레이에 배터리 잔량과 충전 상태, 세척 필요 여부, 면도날망 상태 등 제품 관리 정보를 직관적으로 표시한다. 또한 세척, 건조, 윤활, 충전을 한 번에 처리하는 '7 in 1 스마트케어 센터'는 면도기 상태를 자동으로 인식해 맞춤형 세척을 진행한다. 세정액을 전면에서 삽입하는 구조로 변경해, 세정액 교체와 관리도 한층 쉬워졌다.

브라운 '네보'는 8월 23일까지 네이버 브라운 공식 브랜드 스토어에 사전 예약 판매를 진행하며, 사전 예약 구매자에게는 네이버페이 5만 포인트와 골드바 0.1g을 증정한다. 이 외에도 에어팟 4세대, 네이버페이 1만 포인트 등 다양한 경품을 제공하는 구매 이벤트도 진행한다. 오는 24일부터는 네이버 브라운 공식 브랜드 스토어 외 쿠팡, 일렉트로마트 등에 정식 판매될 예정이다.

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또한 8월 18일부터 29일까지 총 5회에 걸쳐 네이버 라이브 쇼핑을 진행한다. 라이브 방송 중 구매자에게는 여행용 레디백을 증정하며, 추첨을 통해 애플 제품도 제공한다. 이 밖에도 구매 후 30일 이내 브라운 홈페이지에서 제품을 등록하면 최대 5년까지 무상 A/S를 받을 수 있다.

브라운 관계자는 "신제품 '네보'는 브라운의 절삭력을 극대화하면서 면도 과정의 부드러움까지 더해 사용자의 면도 경험 자체를 새롭게 선보이고자 했다"며 "브라운 전기면도기 1세대가 간편함을, 2세대가 절삭력을 강조했다면, '네보'는 전체적인 면도 경험을 한층 높인 3세대 제품이다"라고 전했다.