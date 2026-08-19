결제 금액 20% '올리브 포인트'로 적립…'올리브영 현대카드 Plus' 출시·기념 이벤트 진행

◇'올리브영 현대카드 Plus' . 사진제공=현대카드

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현대카드와 올리브영이 결제 금액의 20%를 '올리브 포인트'로 적립할 수 있는 '올리브영 현대카드 Plus' 를 출시하고, 기념 이벤트를 진행한다.

9월 30일까지 현대카드 신규 회원을 대상으로 올리브영 7만원 즉시 할인 쿠폰팩을 지급하고, 올영세일, 올리브데이, 올혜택데이 등 올리브영의 대표 할인 행사와 연계한 프로모션도 운영할 계획이다.

'올리브영 현대카드 Plus'는 올리브영 온라인몰 및 오프라인 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 '올리브 포인트' 적립 혜택을 올해 5월 도입 이후 처음으로 탑재한 신용카드다. 멤버십 등급에 따라 제공되던 CJ ONE 포인트는 동일하게 제공된다. 올리브영에서 결제한 금액의 20%를 월 1만 포인트까지 쌓을 수 있으며, 내년 7월까지 진행되는 프로모션 기간에는 월 최대 2만 포인트까지 적립이 적용된다.

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또한 온라인 쇼핑, 커피전문점, 배달앱 3개 일상 영역에서 결제 금액의 5%(각 영역별로 2000포인트씩, 월 최대 6000 올리브 포인트)를 쌓을 수 있다. 전월 30만원 이상 결제 시 모든 혜택을 누릴 수 있고, 연회비는 1만 5000원이다.

현대카드 관계자는 "'올리브영 현대카드 Plus'는 올리브영의 새로운 적립 체계를 반영한 첫 상품"이라며 "20%의 높은 적립률과 다양한 프로모션으로 회원들의 만족도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com