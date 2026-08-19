Z세대 이성 인식 차 '뚜렷'…남성 72%·여성 50% "긍정적"

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 젊은 여성과 남성 사이에서 이성에 대한 인식과 정치적 성향의 격차가 뚜렷하게 나타났다는 조사 결과가 나왔다.

30세 미만 여성 가운데 남성에 대해 부정적인 견해를 가진 비율이 21%로 집계된 반면, 같은 연령대 남성 가운데 여성에 대해 부정적인 견해를 가진 비율은 7%에 그쳤다.

영국 매체 뉴 스테이츠맨이 여론조사기관 멀린 스트래티지에 의뢰해 영국의 18~30세 남녀 2000명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 30세 미만 여성 중 남성에 대해 긍정적인 견해를 가진 응답자는 50%였다. 반면 30세 미만 남성 가운데 여성에 대해 긍정적인 견해를 가진 비율은 72%에 달했다.

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특히 25세 미만 여성에서는 이러한 차이가 더욱 크게 나타났다. 남성에 대해 긍정적인 견해를 가진 비율은 35%에 불과했고 27%는 부정적인 견해를 나타냈다. 반면 30세 미만 남성 중 여성에 대해 부정적인 견해를 가진 비율은 7%에 불과했다.

이번 조사는 단순히 남녀 간 호감도만 살펴본 것이 아니라 정치적 성향과 경제관, 미래에 대한 전망, 온라인 이용 행태 등 다양한 항목을 함께 조사했다.

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조사 결과 영국의 젠지(Z세대) 여성들은 같은 세대의 남성보다 정치·경제적으로 훨씬 진보적인 성향을 보였다. 특히 고등교육을 받은 젊은 여성일수록 공산주의와 사회주의, 페미니즘, 환경주의 등에 상대적으로 우호적인 것으로 조사됐다.

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온라인 활동량과 정치적 성향 사이에서도 일정한 연관성이 관찰됐다. 하루 5시간 이상 인터넷을 사용하는 젊은 여성들은 낙태, 기후변화, 사회주의 등 여러 정치·사회적 쟁점에서 상대적으로 강한 진보적 성향을 나타냈다.

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조사에서는 젊은 여성들의 미래에 대한 인식도 눈에 띄었다. 젊은 여성들은 남성보다 자신이 행복하며 흥미롭고 충만한 삶을 살고 있다고 답할 가능성이 낮았다. 앞으로 행복한 삶을 살 수 있을 것이라는 전망에서도 남성보다 상대적으로 비관적인 태도를 보였다.

경제적 측면에서는 또 다른 특징이 나타났다. 영국의 젊은 여성들은 또래 남성보다 정규직으로 일하는 비율이 높고 평균 소득도 더 높은 것으로 조사됐지만, 주관적인 삶의 만족도와 미래에 대한 기대에서는 오히려 남성보다 낮은 모습을 보였다.

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뉴 스테이츠맨의 분석에 따르면 30세 미만 여성은 같은 연령대 남성보다 부모 세대보다 더 많은 돈을 벌 수 있을 것이라는 기대와 원하는 집을 구입할 수 있을 것이라는 전망에서도 낮은 수준을 보였다.

이번 조사 결과를 두고 영국에서는 최근 젊은 남성과 여성 사이의 정치적·문화적 간극이 갈수록 커지고 있다는 분석이 나오고 있다.

다만 이번 조사는 남녀 관계가 일방적으로 한쪽 성별에 의해 악화되고 있다는 사실을 입증한 것은 아니다. 조사 결과에는 정치적 성향과 연령, 교육 수준, 사회경제적 배경, 코로나19 팬데믹 경험, 인터넷 이용시간 등 다양한 요인이 함께 영향을 미친 것으로 풀이된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com