6년 만에 확 바뀐 투싼…현대차, 5세대 디자인 첫 공개

현대자동차가 투싼의 완전변경 모델, '디 올 뉴 투싼(The all-new TUCSON)'의 내·외장 디자인을 19일 최초로 공개했다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 6년 만에 완전변경한 5세대 투싼의 디자인을 공개했다. 차체 크기를 키워 실내 공간을 넓히고 현대차의 디자인 철학인 '아트 오브 스틸'을 적용해 강인한 SUV 이미지를 강조했다.

현대차는 19일 투싼 완전변경 모델 '디 올 뉴 투싼'의 내·외장 디자인을 처음 공개했다고 밝혔다. 신형 투싼은 2020년 9월 출시된 4세대 이후 약 6년 만에 선보이는 5세대 모델이다.

외관은 강철의 긴장감과 강인함을 현대적으로 재해석한 '아트 오브 스틸'을 기반으로 디자인했다. 전면에는 건축 조명에서 영감을 얻은 수직형 H-엣지 라이팅 주간주행등과 수평형 슬림 센터 램프를 적용했다. 센터 램프에는 외부에서 광원이 직접 보이지 않는 간접 조명 구조를 활용했다.

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측면은 사이드 펜더와 리어 도어의 입체적인 볼륨을 키우고 차체를 수평으로 가로지르는 캐릭터 라인을 적용했다. 후면에는 3차원 렌즈 구조의 프리즘 리어 램프와 수평형 센터 테일 램프, 수직형 리어 콤비 램프를 배치했다.

차체도 이전 세대보다 커졌다. 신형 투싼의 전장은 4700㎜, 전폭 1905㎜, 전고 1685㎜, 휠베이스는 2785㎜다. 기존 모델보다 전장은 60㎜, 휠베이스는 30㎜, 전폭은 40㎜ 늘었다.

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2열 헤드룸도 29㎜ 늘어난 1031㎜로 확대됐다. 2열 도어 개방 각도는 기존 73도에서 83도로 넓혀 승하차 편의성을 높였다.

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디 올 뉴 투싼 내장. 사진제공=현대차그룹

실내에는 크래시패드 상·하단이 분리돼 보이는 플로팅 구조를 적용하고 중앙에 대형 센터 디스플레이를 배치했다. 슬림 디스플레이와 더블 D컷 스티어링 휠을 비롯해 팜레스트 히든트레이, 러기지 애드기어 등을 적용했다.

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두 대의 스마트폰을 동시에 충전할 수 있는 듀얼 무선충전 시스템과 운전석 좌측 카드 홀더 등도 갖췄다. 외장 색상은 신규 5종을 포함해 총 8종, 내장은 총 4종으로 운영한다.

아웃도어 고객을 겨냥한 XRT 트림도 선보인다. 전용 프론트 그릴과 스키드 플레이트, 블랙 휠 아치 가니시, 전용 휠 등을 적용해 오프로드 이미지를 강조했다. 실내에는 전용 패턴 시트와 다크 메탈 데코, 플로어 프로텍션 매트 등을 적용했다.

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현대차 관계자는 "디 올 뉴 투싼은 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 강인한 SUV의 존재감을 구현한 모델"이라며 "넓어진 공간과 세심한 설계를 통해 새로운 SUV 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com