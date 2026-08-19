이마트24, 폭우 피해 통영에 구호물품 5000여개 전달

◇이마트24가 폭우 피해 지역인 통영에 긴급구호물품을 지원한다. 사진제공=이마트24

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이마트24가 폭우 피해 지역인 통영 지역에 물, 음료, 간식 등 총 5000여개의 구호물품을 전달한다.

기상청에 따르면, 지난 17일 통영에서는 일 강수량(453.7㎜)과 시간당 강수량(97.4㎜) 모두 기상관측 이래 역대 최고치인 폭우가 쏟아졌다. 이로 인해 산사태에 따른 주택 매몰과 아파트 지하주차장 침수 등 시내 곳곳에서 크고 작은 피해가 발생했다.

이번 구호물품 지원은 이마트24와 행정안전부, 전국재해구호협회가 체결한 '재해구호분야 민관협력을 위한 업무협약'에 따른 것이다.

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이마트24는 앞으로도 행정안전부 및 전국재해구호협회와 긴밀히 협력해 재난 발생 시 피해 지역의 상황과 구호물품 수요를 신속하게 파악하고, 필요한 물품이 적시에 전달될 수 있도록 재해구호 협력 체계를 지속적으로 운영할 계획이다.

아울러 이번 폭우로 피해를 입은 가맹점의 조속한 복구와 영업 정상화를 위한 지원에도 나선다. POS, 냉장고 등 영업에 필수적인 장비는 보험 처리 등에 시간이 소요될 수 있는 만큼, 본사가 필요한 조치를 우선 진행해 피해 점포가 최대한 빠르게 영업을 재개할 수 있도록 지원할 예정이다. 또한 자연재해로 7일 이상 전면 영업이 중단된 가맹점에 상생지원금을 지급하는 제도를 운영하고 있다. 피해 점포의 현장 상황을 지속적으로 확인해 지원 기준에 해당하는 점포에는 상생지원금을 적극 지급할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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