"성기능·전립선 치료하려다 시력 잃을라"…타다라필, 녹내장 위험 최대 33%↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 발기부전 치료제에 널리 쓰이는 타다라필 성분이 실명 질환인 녹내장 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

대만 국립대병원 연구진은 40세 이상 남성 약 7만 4000명의 건강 데이터를 분석했다. 전체 대상자 중 절반은 배뇨 증상 치료를 위해 최장 5년간 타다라필이나 다른 '5형 음경해면체 포스포디에스테라아제(PDE5) 억제제'를 복용해 왔고, 나머지 절반은 해당 약물을 복용한 적이 없었다.

타다라필은 비뇨생식기관 및 항문용으로 사용되는 성분이다. 주로 PDE5 저해제로 작용해 혈관 확장을 돕는 기전을 가지고 있다.

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분석 결과, 타다라필을 처방받아 복용한 남성은 약물을 복용하지 않은 집단에 비해 녹내장 발병 확률이 22% 높았다. 특히 가장 흔한 유형인 '원발 개방각 녹내장'의 경우 발병 위험이 33%나 증가한 것으로 집계됐다.

약물을 복용한 참가자들은 녹내장의 주요 위험 인자인 '안구 고혈압' 발생 위험도 32% 더 높게 나타났다.

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이러한 연관성은 약물 복용 기간과 상관없이 관찰됐다. 일부 사례에서는 약물을 복용한 지 단 한 달 만에 위험도가 상승하는 양상을 보이기도 했다.

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연구진은 "하부 요로 증상 치료를 위한 타다라필 복용이 통계적으로 유의미하지만 완만한 수준의 녹내장 위험 증가와 연관이 있는 것으로 확인됐다"고 설명했다.

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다만 연구진은 약물을 복용 중인 환자들이 임의로 약을 중단해서는 안 된다고 당부했다. 이번 연구가 관찰 연구 방식으로 진행된 만큼, 타다라필과 녹내장 위험 간의 연관성을 확인한 것일 뿐 약물 자체가 녹내장을 직접 유발했다는 인과관계를 입증한 것은 아니기 때문이다.

또한 연구진은 해당 약물을 복용 중인 남성, 특히 이미 녹내장 소인을 가지고 있는 환자라면 정기적인 안과 검진을 받는 것이 바람직하다고 강조했다.

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한편 녹내장은 눈으로 들어온 시각 정보를 뇌로 전달하는 시신경이 손상되면서 시야가 점차 좁아지는 질환이다.

원발개방각녹내장과 정상안압녹내장 등 대부분의 만성 녹내장은 초기 자각 증상이 거의 없고, 주변 시야부터 서서히 손상되는 경우가 많다. 중심 시력은 비교적 오랫동안 유지되기 때문에 환자가 불편함을 느꼈을 때는 이미 질환이 상당히 진행된 경우도 적지 않다.

녹내장의 대표적인 위험 인자로는 높은 안압, 가족력, 심한 근시 또는 원시, 과거 안구 손상 경험, 스테로이드 안약의 장기 사용 등이 있다. 또한 당뇨병, 편두통, 고혈압 등의 지병이 있는 경우에도 녹내장 발생 확률이 증가하는 것으로 알려져 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com