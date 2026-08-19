성인 4명 중 1명 '대사이상 지방간'…식습관·운동·금연 챙기면 위험 32%↓

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 국내 성인 4명 중 1명이 앓고 있는 '대사이상 지방간질환'이 식습관 개선과 신체활동, 금연 등 건강한 생활습관을 복합적으로 실천할 경우 위험도가 크게 낮아진다는 연구 결과가 나왔다.

질병관리청 국립보건연구원은 국민건강영양조사(2016~2021년)에 참여한 19~80세 성인 남녀 2만 3111명의 빅데이터를 분석한 결과, 건강한 생활습관 실천 개수가 늘어날수록 대사이상 지방간질환 유병 위험이 현저히 감소했다고 밝혔다.

대사이상 지방간질환은 간에 지방이 축적되는 동시에 비만, 당뇨병, 고혈압 등 심장대사 위험 요인을 동반하는 만성 간질환이다.

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과거에는 '비알코올성 지방간질환'으로 불렸으나, 최근에는 대사 장애와의 연관성을 강조해 명칭이 바뀌었다. 방치할 경우 간경변증으로 악화하거나 심혈관질환을 유발할 수 있어 지속적인 관리가 필수적이다. 연구팀에 따르면 국내 성인의 대사이상 지방간질환 유병률은 24.1%에 달한다.

연구팀은 간 건강을 지키는 4가지 핵심 생활습관으로 ▲건강한 식생활(식생활평가지수 상위 33.3%) ▲충분한 신체활동(주당 중등도 150분 또는 고강도 75분 이상) ▲비흡연 ▲적절한 수면시간(하루 7~9시간)을 제시했다.

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분석 결과, 건강한 생활습관을 0~1개만 실천하는 그룹에 비해 2개를 실천하는 그룹은 대사이상 지방간질환 위험이 17.5% 낮았으며, 3~4개를 실천하는 그룹은 무려 28.6% 감소했다.

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특히 생활습관의 '조합'에 따른 예방 효과도 확인됐다. '건강한 식생활+충분한 신체활동+비흡연' 3가지를 동시에 실천할 경우, 질환 위험이 약 32%나 떨어져 가장 뛰어난 예방 효과를 보였다. 이는 단일 습관 관리보다 복합적인 생활습관 개선이 간 건강 보호에 훨씬 효과적임을 입증한 결과다.

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연구 책임자인 김민주 보건연구사는 "대사이상 지방간 질환은 비만, 인슐린 저항성, 혈압 및 지질 이상 등 다양한 심장대사 위험요인과 밀접하게 연결되어 있어 평소 생활습관 관리가 중요하다"며, "이번 연구는 국내 성인을 대표하는 국민건강영양조사 자료를 활용해 건강한 생활습관과 대사이상 지방간질환 간의 관련성을 확인했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

국립보건연구원 김원호 만성질환융복합연구부장은 "대사이상 지방간 질환은 간질환에 국한되지 않고 심혈관질환 등 만성질환 부담과도 관련될 수 있어 조기 예방과 관리가 중요하다"며, "앞으로도 국민 건강 증진을 위해 생활습관 개선 및 만성질환 예방 전략 수립에 필요한 과학적 근거를 지속적으로 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com