롯데월드 아쿠아리움 ‘물빛정원’ 인기…영어덜트 입장객 35% ↑

◇롯데월드 아쿠아리움의 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'

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롯데월드 아쿠아리움의 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'을 찾는 영어덜트(20~30대) 세대의 발길이 늘었다. 독특한 수조와 미디어 조명을 활용한 공간이 사회관계망서비스(SNS)에서 '인생샷 명소'로 떠오른 데 따른 것으로 풀이된다.

19일 롯데월드에 따르면 지난 7월 16일 '물빛정원'을 선보인 최근 한달 간 아쿠아리움의 입장객은 지난해와 비교해 약 17% 가량 증가했다. 연령별로 보면 영어덜트로 분류되는 20대~30대 고객이 35% 확대됐고, 여성 입장객은 18% 가량 늘었다. 인스타그래머블한 감성을 찾는 20~30대 여성으로부터 긍정적인 반응을 있는 셈이다.

물빛정원은 한국 전통미를 현대적으로 재해석한 전시형 아쿠아리움이다. 독특한 형태의 수조에 미디어 조명을 접목하고 소형 담수어를 배치해 기존 아쿠아리움과는 차별화된 분위기를 연출한 게 특징이다. 물빛과 조명이 어우러진 몽환적인 공간이 젊은 여성 고객을 중심으로 사진 촬영 명소로 주목받고 있다는 게 롯데월드 아쿠아리움 관계자의 설명이다.

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◇롯데월드 아쿠아리움의 '아쿠아 갤러리: 물빛정원'

물빛 정원의 인기는 상품 판매 증가로도 이어졌다. 아쿠아리움 지하 2층 메인수조 앞 '카페디오션'에서 판매하는 '금붕어 큐브 소다 스무디'는 아이스 아메리카노에 이어 판매량 2위를 기록했다. 금붕어 큐브 소다 스무디는 블루 소다 위에 금붕어 모양의 우유 얼음을 띄운 시그니처 음료다. 젊은 고객층을 겨냥한 굿즈도 인기를 끌고 있다. '금붕어 복 키링', '행운 키링', '행운 스트랩 키링' 등 휴대하기 편하고 개성을 표현할 수 있는 상품들이 판매 호조를 보이고 있다.

롯데월드 아쿠아리움 관계자는 "물빛정원이 아쿠아리움의 새로운 감성 콘텐츠로 자리 잡으며 젊은 고객들의 관심을 끌고 있다"며 "수중 생태 콘텐츠와 문화·예술 요소를 결합한 차별화된 공간을 선보일 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com