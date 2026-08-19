"힘없고 걸음 둔해지면 심장 위험"…근력·신체기능 저하 땐 사망률 1.5배↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 노년기 악력 감소나 보행 능력 저하 등 근육 기능이 떨어질 경우, 심혈관질환 발생 및 사망 위험이 대폭 증가한다는 장기 추적 연구 결과가 나왔다. 단순히 근육의 양을 측정하는 것을 넘어 악력과 신체 수행 능력을 함께 관리하는 것이 노년기 심혈관 건강의 핵심 지표로 떠올랐다.

질병관리청 국립보건연구원은 심혈관 고위험군 코호트(KURE)에 참여한 65세 이상 노인 2997명의 데이터를 국민건강보험공단 청구자료 및 통계청 사망자료와 연계 분석한 결과를 발표했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 '시프틱 리포트(Scientific Reports)'에 게재됐다.

연구팀은 대상자들을 악력이나 신체 수행능력 중 하나가 저하된 '근감소증 가능 단계'와, 두 가지가 모두 저하된 '기능성 근감소증' 단계로 나누어 분석했다.

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분석 결과, 악력 감소와 신체기능 저하가 동시에 나타난 '기능성 근감소증' 노인은 정상 노인에 비해 심혈관질환 발생 위험이 1.92배 높았다. 전체 원인으로 인한 사망 위험 역시 1.45배 증가한 것으로 나타났다.

특히 약 4년간 추적 조사가 가능했던 1990명을 추가 분석한 결과, 해당 기간 중 근감소증이 새롭게 발생한 노인은 정상 상태를 유지한 집단보다 심혈관질환 위험이 1.56배, 사망 위험이 1.67배나 높았다. 근감소증의 지속 및 발생 여부를 꾸준히 모니터링하는 것이 중요한 이유다.

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근감소증은 노화에 따라 근육량과 근력, 신체기능이 복합적으로 감소하는 노인성 질환으로 낙상, 골절, 신체장애, 입원율 상승 등을 유발한다. 국민건강영양조사에 따르면 국내 65세 이상 노인의 근감소증 유병률은 7.9% 수준이지만, 80세 이상 고령층에서는 20.0%까지 급증한다.

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연구진은 이번 연구가 단순 근육량 측정 중심이었던 기존 접근법에서 벗어나, 악력과 보행 능력 등 실질적인 '근육 기능'의 중요성을 확인했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

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연구 책임자인 김민주 보건연구사는 "이번 연구는 근육량 감소 여부를 중심으로 평가하던 기존 접근에서 나아가 근력과 신체기능 등 실제 '근육 기능'을 함께 살펴보는 것이 노년기 심혈관질환 위험을 파악하는 중요한 지표가 될 수 있음을 확인했다는 점에서 의미가 있다"면서 "특히 근감소증이 새로 발생하거나 지속되는 노인에서 심혈관질환과 사망 위험이 높았다는 점에서 근감소증 상태를 지속적으로 관찰할 필요가 있다"고 설명했다.

국립보건연구원 김원호 만성질환융복합연구부장은 "노년기 근력과 신체기능 저하는 심혈관질환과 사망 위험 증가와 관련될 수 있는 만큼 꾸준한 관리가 중요하다"며, "평소 걷기 등 신체활동과 함께 근력운동과 균형운동을 규칙적으로 실천하고, 악력 저하나 보행 및 이동 기능의 변화를 주기적으로 확인해 건강한 신체기능을 유지하는 것이 중요하다"고 당부했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com