샘 올트먼 "AI 기술 급속 발전…대학 과정 2년 정도면 충분"

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 사진출처=로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 생성형 인공지능(AI) 기술의 가파른 발전으로 대학교 4년 과정이 너무 길 수 있다는 주장이 제기됐다.

AI 붐을 이끄는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이와 관련, 대학은 2년 정도만 다니는 것으로 충분할 수 있다는 견해를 밝혔다.

미국 경제매체 비즈니스 인사이더에 따르면 올트먼 CEO는 스타트업 및 기술 기업 인턴을 위해 열린 행사인 '인턴어팔루자(Internapalooza)' 정상회의에 참석해 "2년이 대학을 다니기에 딱 적당한 시간이었다"며 이같이 말했다. 그의 발언은 최근 스타트업 액셀러레이터 'Z 페로우스(Z Fellows)'의 공식 유튜브 채널을 통해서도 공개됐다.

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실제로 올트먼 역시 2005년 스탠퍼드대학교를 2년만 다닌 뒤 중퇴하고 위치 기반 소셜 네트워크 앱인 '룹트(Loopt)'를 창업한 바 있다. 룹트는 유명 스타트업 육성 기관인 Y콤비네이터의 초기 지원 기업 중 하나로 선정되기도 했다.

올트먼은 4년제 학위를 끝까지 마치지 않은 자신의 선택에 대해 "대학에서 많은 것을 배웠지만, 그 이상 다녔다면 얻는 이점이 크게 줄었을 것"이라고 회상했다. 이어 "세계가 변화해 온 모습을 보면 이제 대학이 예전처럼 길 필요가 없을지도 모른다는 생각이 든다"고 덧붙였다.

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그는 독립적인 생활을 경험하고 네트워크를 형성하는 등 강의실 밖에서 대학이 제공하는 가치 자체를 부정하지는 않았다.

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다만 그는 "4년을 모두 채우는 것은 그다지 유익하지 않았을 것"이라며 "대학에 전혀 다니지 않고도 훌륭한 성과를 낸 사람들을 많이 알고 있다"고 강조했다.

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이 같은 시각은 AI 기술의 급격한 보급과 밀접하게 맞물려 있다. 올트먼은 AI 도구가 코딩과 연구, 제품 개발 등 창업 초기 단계에 필요한 수많은 업무를 보조하면서 사업을 시작하는 데 드는 비용과 자원의 문턱이 획기적으로 낮아졌다고 분석했다.

그는 "이전보다 지금이 훨씬 더 그렇다"며 "이제는 방 한구석에서 AI 토큰을 활용해 혼자서도 스타트업 하나를 만들어낼 수 있는 시대"라고 말했다. 그러면서 젊은 창업가나 졸업생들이 자신의 아이디어를 실행에 옮기기 위해 거대 기업이나 투자자의 인정을 기다릴 필요가 없다고 조언했다.

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이에 앞서 세르게이 브린 구글 공동창업자는 최근 학사 학위가 없는 인재를 다수 채용했다고 밝혔으며, 젠슨 황 엔비디아 CEO 역시 AI 발전으로 전통적인 프로그래밍의 중요성이 줄어들고 있다고 지적한 바 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com