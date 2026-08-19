추석 열차표 9월 3일부터 예매 …김태승 사장 "통합 이후 첫 명절, 철저히 준비"

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한국철도공사(코레일)가 9월 3일부터 추석 열차표(9월 23~27일 운행 기준) 예매를 시작한다. 9월 SR(에스알)과 통합 이후 첫 명절 연휴인 만큼, 예매 시스템 준비부터 수송까지 고객 안전을 위해 만전을 기울일 예정이다.

19일 코레일에 따르면 올해 추석 예매는 단계별로 진행된다. 9월 3일부터 4일까지 교통약자를 대상으로 진행된다. 대상은 65세 이상 고령자와 등록 장애인, 국가유공자 가운데 교통지원 대상자, 임산부다. 일반 예매는 7일부터 진행된다. 대신 기존 3일의 예매 기간을 5일 늘려 11일까지 진행하고, 노선별로 일정을 세분화했다. 노선별로는 3일 경부·경전·동해·중부내륙·경북·대구·충북·교외선 승차권을, 4일 호남·전라·중앙·강릉·장항·영동·태백·서해·경춘·목포보성선 승차권을 예매할 수 있다.

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예매는 모바일 앱 '코레일+'와 코레일 홈페이지의 명절 승차권 예매 전용 페이지를 통해 진행되며, 코레일 '통합회원'만 가능하다. 기존 코레일 회원은 자동으로 통합회원으로 전환되지만, 에스알(SR)에만 가입한 회원은 코레일 홈페이지에 안내된 별도 페이지에서 통합회원 가입·전환 절차를 마쳐야 한다. 인터넷 이용이 익숙하지 않은 교통약자는 명절 예매 전용 철도고객센터를 통해 전화로 예매할 수도 있다.

사전예매 승차권은 교통약자 본인이 탑승하는 경우에만 이용할 수 있다. 승차권에는 교통약자 회원의 이름이 표시되며, 본인이 탑승하지 않는 등 부정 이용이 적발되면 다음 명절 승차권 사전예매 대상에서 제외된다.

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예매한 추석 승차권은 9월 12일 0시부터 결제할 수 있다. 일반 예매 승차권은 15일까지, 교통약자 사전예매 승차권은 18일까지 결제를 완료해야 한다. 결제 기간 안에 결제하지 않은 승차권은 자동으로 취소되고, 예약 대기 신청자에게 순차적으로 배정된다. 온라인 결제가 어려운 교통약자는 철도고객센터 전화결제나 역 창구를 이용할 수 있다. 전화로 결제한 승차권은 열차 이용 전까지 신분증을 지참해 전국 역 창구에서 발권받을 수 있다.

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김태승 코레일 사장은 "고속철도 통합 이후 맞이하는 첫 명절 대수송인 만큼 예매 시스템 준비에 만전을 기하고 있다"며 "모든 국민이 안심하고 편안하게 고향을 찾을 수 있도록 승차권 예매부터 명절 수송까지 전 과정을 철저히 준비하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com