'평균 경쟁률 22.5:1' GKL, 2026년 채용 합격자 발표

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그랜드코리아레저(GKL)가 2026년도 신규 채용 최종 합격자를 발표했다.

19일 GKL에 따르면 올해 합격자는 58명이다. 전체 평균 경쟁률은 22.5대 1을 기록했고, 사무행정 분야는 291대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다.

올해 채용은 일반직과 마케팅직, 영업직을 비롯해 장애인 제한경쟁, 보훈특별고용 등으로 진행됐다. 일반직에는 변호사·사무행정·IT·전산운영관리·정보보호·시설 분야가 포함됐다. 마케팅직은 일본·중국·태국 담당자를, 영업직은 카지노 딜러를 선발했다.

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최종 합격자들은 8월 24일부터 10월 23일까지 9주간 GKL 인재개발원에서 교육을 받는다. 테이블 게임 딜링 등 카지노 직무교육을 비롯해 산업안전보건 등 법정 필수교육과 감정노동에 따른 심리 통제(마인드컨트롤) 등 서비스 교육이 진행된다. 합격자들은 봉사활동과 현장실습 등을 거쳐 교육을 수료한 뒤 각 부서에 배치될 예정이다.

GKL은 신규 인력 채용과 직무교육을 통해 외국인 관광객 대상 카지노 서비스 경쟁력을 높이고 관광·레저 산업의 전문 인력 기반을 강화해 나갈 계획이다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com