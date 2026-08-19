"이 동작만 봐도 안다"…부모님 낙상 위험 10초 테스트 '4가지'

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[스포츠조선 장종호 기자] 부모님이 최근 예전보다 천천히 걷거나 의자에서 일어날 때 손을 짚는다면 단순한 노화 과정으로 넘기지 않는 것이 좋다. 이런 작은 움직임의 변화가 근력이나 균형 능력 저하를 보여주는 신호일 수 있기 때문이다.

미국 매체 뉴욕포스트는 최근 노인의학 전문의 아니타 찬드라 박사의 조언을 소개하며, 부모의 낙상 위험을 살펴볼 때 약 10초 정도의 간단한 움직임만으로도 눈여겨볼 만한 변화를 확인할 수 있다고 보도했다. 핵심은 시간을 재는 것뿐 아니라 일어나고, 걷고, 방향을 바꾸고, 다시 앉는 과정에서 몸이 어떻게 움직이는지를 관찰하는 것이다.

낙상은 고령층에서 결코 가볍게 볼 문제가 아니다.

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고령자는 근력과 반사신경이 떨어져 낙상으로 손목 골절, 척추 압박골절, 고관절 골절로 이어질 수 있다. 특히 고관절 골절은 수술 후 침상 생활 기간이 길어지면서 폐렴, 혈전, 근감소 등 2차 합병증을 부를 수 있고, 보행 능력 저하로 독립적인 일상생활이 어려워질 위험도 크다.

찬드라 박사가 소개한 4가지 체크법에 따르면 우선 살펴볼 부분은 의자에서 일어날 때다.

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부모님이 양손으로 의자나 무릎을 짚어야 겨우 일어난다면 하체 근력이 떨어지고 있다는 신호일 수 있다. 특히 나이가 들면서 근육량과 근력이 감소하는 근감소증이 진행되면 계단을 오르거나 의자에서 일어나는 것처럼 평소에는 어렵지 않았던 동작이 힘들어질 수 있다.

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반대로 손을 사용하지 않고 안정적으로 일어날 수 있는지는 하체 기능을 가늠하는 데 도움이 된다. 실제로 노인의 낙상 위험을 평가할 때 30초 의자 일어나기 검사 등도 활용되고 있다.

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두 번째는 걷는 모습이다.

예전보다 걸음이 눈에 띄게 느려졌거나 보폭이 짧아졌는지 살펴볼 필요가 있다. 걸을 때 팔을 자연스럽게 흔드는지, 몸이 좌우로 흔들리지는 않는지, 발을 끌지는 않는지도 관찰할 수 있다.

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보행 속도와 균형 능력은 고령자의 신체 기능을 평가하는 중요한 지표 가운데 하나다. 특히 이전과 비교해 걸음걸이가 달라졌다면 단순히 나이가 들어서라고 생각하기보다는 근력이나 관절 기능, 시력, 신경계 기능 등에 변화가 생긴 것은 아닌지 확인하는 것이 좋다.

세 번째는 방향을 바꿀 때다.

걷다가 돌아서는 동작은 단순해 보이지만 균형과 협응력, 하체 근력이 동시에 필요하다. 찬드라 박사는 방향을 바꿀 때 움직임이 지나치게 느리거나 몸이 흔들리는 경우에는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다고 조언했다.

특히 균형 능력은 나이가 든 뒤에 갑자기 떨어지는 것이 아니라 중년부터 서서히 감소할 수 있다. 한 연구에 따르면 30~40대에서는 한 발로 1분 이상 서 있을 수 있었던 사람들이 50세 무렵에는 약 45초, 70세에는 약 28초, 80세 이상에서는 12초 미만으로 감소하는 양상이 관찰됐다.

균형 능력은 단순히 넘어지지 않는 능력만을 의미하지 않는다. 여러 연구에서 균형 능력이 전반적인 신체 기능과 건강 상태를 보여주는 지표로 활용되고 있다. 한 발 서기와 같은 균형 검사는 낙상 위험을 평가하는 데에도 사용된다.

마지막 테스트는 다시 의자에 앉는 동작이다.

일어나는 것만큼 중요한 것이 앉는 과정이다. 의자에 앉을 때 다리에 힘을 제대로 조절하지 못하고 그대로 주저앉거나 '털썩' 앉는다면 하체 근력이나 움직임을 조절하는 능력이 떨어졌다는 신호일 수 있다.

표준검사에서는 의자에서 일어나 3m를 걸은 후 돌아서 다시 의자에 앉기까지 걸린 시간을 측정한다. 미국 가정의학회 자료에서는 12초 이상 걸리는 경우 낙상 위험이 높아질 수 있다고 설명한다.

다만 이 4가지 방법만으로 낙상 위험을 단정해서는 안 된다. 의료기관에서 과거 낙상 경험, 보행 상태, 근력, 균형, 복용 약물, 시력 등 다양한 요인을 종합적으로 평가받아 봐야 한다.

한 전문가는 "부모님이 실제로 넘어지고 난 뒤 문제를 발견하는 것이 아니라 그 전에 몸의 변화를 알아차리는 것이 중요하다"면서 "평소와 달라진 작은 움직임 하나가 낙상을 예방할 수 있는 중요한 신호가 될 수 있다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com