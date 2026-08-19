SK텔레콤, '모두의AI' 사업 공모 참여…자체 역량 총결집, 컨소시엄 구성도

SK텔레콤이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진하는 '모두의AI' 사업 공모에 참여한다고 19일 밝혔다. 모두의AI사업은 정부가 전 국민이 누구나 일상에서 AI를 쉽게 활용할 수 있도록 추진하는 사업이다.

SK텔레콤에 따르면 모두의AI사업을 위해 AI 모델·인프라·서비스를 모두 자체 보유한 '풀스택(Full-Stack)' 역량을 총결집하고, 협력업체와 협업을 통해 활용 영역도 넓히는 등 다양한 측면에서 노력을 기울일 예정이다. AI를 '검색·대화 도구'에서 실제 업무를 처리하는 서비스로 확장하는 데 초점을 맞춘다. 대화와 검색·요약, 문서·이미지 분석, 일정 관리 등을 지원하는 AI 챗봇을 선보인 뒤 이용자의 요청을 직접 실행하는 AI 에이전트로 고도화하는 형태다.

SK텔레콤은 우선 대화, 검색·요약, 문서·이미지 분석, 일정 관리 등을 지원하는 AI 챗봇을 먼저 서비스해 국민에게 익숙한 형태로 이용 문턱을 낮춘다는 구상이다. 이후 단순 질의응답을 넘어 실제 업무를 대신 처리하는 AI 에이전트로 발전시키고 공공 서비스의 탐색·신청, 각종 증명서 발급을 비롯해 의료, 교통, 금융, 교육 등 다양한 생활 분야의 예약·신청·결제까지 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 이용자가 공공 서비스나 증명서 발급을 요청하면 관련 서비스를 찾아 신청하고, 의료·교통·금융·교육 분야에서는 예약이나 결제까지 이어지도록 하는 것을 떠올리면 이해가 쉽다.

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SK텔레콤은 월간 사용자 1000만명 규모의 AI 서비스 '에이닷(A.)'을 운영 중이다. 최근 정부의 '독파모(독자 AI 파운데이션 모델)' 프로젝트에 참여해 매개변수 6880억개 규모의 자체 AI 모델 '에이닷케이투(A.X K2)'도 선보였다. A.X K2 모델은 제조·국방·바이오 등 다양한 산업 분야에 적용되며 활용 범위를 넓히고 있다.

SK텔레콤은 생활 분야별 AI 서비스를 구현하기 위해 20개 기업·기관과 컨소시엄도 구성했다. 컨소시엄에는 라이너(특화 검색), 신한카드·하나카드(금융·결제), 티맵모빌리티(모빌리티), SK브로드밴드(콘텐츠·미디어), 페르소나AI(공공 데이터), 엘리스그룹(교육), 굿닥·사운더블헬스(의료·헬스케어), 노타·셀렉트스타(AI 모델·인프라), 에임인텔리전스(AI 보안) 등 분야별 전문 기업과 기관이 참여한다. SK텔레콤은 컨소시엄 참여 기업을 추가로 확대해 AI 서비스 생태계를 넓혀갈 계획이다.

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김지훈 SK텔레콤 AI사업본부장은 "AI 활용 격차가 사회적 격차로 이어지지 않도록 누구나 AI의 혜택을 누릴 수 있는 환경이 필요하다"며 "AI 모델부터 인프라, 서비스 운영까지 아우르는 풀스택 AI 역량을 바탕으로 국민 모두가 쉽게 사용할 수 있는 '모두의AI' 서비스 구현에 힘쓰겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com