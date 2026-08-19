외식업계, 가맹점 위생관리 강화…"신뢰도 직결, 관리 강화 필요"

외식 프랜차이즈업계를 중심으로 위생관리 강화 움직임이 확대되고 있다. 무더위가 한풀 꺽인 가운데 식중독과 급성 장염 등 소화기질환 위험이 증가할 수 있기 때문이다. 식품의약품안전처의 '2025년 식중독 발생 현황'에 따르면 7~9월에는 높은 기온과 습도로 인한 세균성 식중독 발생이 많았다. 특히 9월에 식중독 사고가 45차례 발생해 환자 1475명이 나오며 연중 최고치를 기록했다. 장소별로는 음식점이 192건(환자 3850명)으로 전체의 60%를 차지했다. 최근 외식 프랜차이즈를 중심으로 점포 경쟁력을 높이기 위해 본사 차원의 위생관리 지원이 확대되는 이유다.

19일 외식 프랜차이즈업계에 따르면 담가화로구이는 식품안심업소 인증 확대를 추진하며 가맹점 위생관리 체계를 강화중이다. 식품안심업소 인증은 위생 수준과 식재료 관리, 시설 환경, 영업장 청결 등을 종합적으로 평가해 지정하는 제도다. 담가화로구이는 인증 이후에도 정기 위생점검과 운영 매뉴얼 개선, 가맹점주 교육 등을 진행한다는 계획이다. 죽 전문 프랜차이즈 죽이야기는 가맹점을 직접 찾아가 환경을 개선하고 위생 관리를 강화하는 상생 프로젝트 '클린데이(Clean Day)'를 가동중이다. 단순한 위생 점검을 넘어, 본사 직원이 직접 매장에 방문해 청소, 레시피 재교육, 운영 팁 제공 등 전방위적인 매장 지원에 나서는 게 특징이다. 망향비빔국수는 국수 브랜드 최초로 HACCP를 지정받은 망향식품공장을 설립, 엄격한 위생 관리를 실시하고 있다. 식품공장에서는 야채수와 김치, 국수를 생산하고 있다.

외식 프랜차이즈업계 관계자는 "팬데믹 이후에는 위생 상태가 외식 선택의 큰 요인이자 신뢰를 주는 요소로 자리잡았다"라며 "프랜차이즈의 경우 매장 한 곳에서의 나쁜 평가는 곧 브랜드 신뢰를 무너뜨리는 결과로 연결될 수 있어 본사에서 관리와 주의를 지속적으로 요구해야 한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com