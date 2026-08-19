포스코, 中 롱바이그룹과 전력적 업무협약 체결…이차전지 소재 사업 협력 강화

포스코홀딩스가 중국 배터리 소재 기업 롱바이그룹과 배터리급 리튬 공급에 나선다. 롱바이그룹은 중국의 대표적인 삼원계 양극재 기업이다. 하이니켈 양극재를 중심으로 사업을 확대했고 리튬인산철(LFP), 리튬망간인산철(LMFP), 나트륨이온전지 등으로 제품군을 넓히고 있다.

19일 포스코홀딩스에 따르면 이날 서울 포스코센터에서 중국 롱바이그룹과 전략적 업무협약을 체결했다. 배터리급 리튬 공금을 바탕으로 광석·염수 리튬 공급부터 폐배터리 리사이클링까지 이차전지 소재 밸류체인 전반에 협력한다는 내용이 골자다.

포스코는 업무협약을 바탕으로 배터리급 리튬을 롱바이그룹에 공급하는 방안을 추진한다. 포스코필바라리튬솔루션이 전남 율촌산업단지에서 생산하는 광석 리튬과 포스코아르헨티나의 염수 리튬, 포스코HY클린메탈이 폐배터리에서 추출하는 리튬 등이 대상이다. 포스코필바라리튬솔루션이 생산하는 광석 리튬 기반 배터리급 수산화리튬은 올해 4분기까지 품질 인증 절차를 마무리하고 이후 양산 공급에 들어갈 계획이다.

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포스코는 폐배터리에서 회수한 원료를 다시 배터리 소재 생산에 활용하는 자원순환 분야에서도 롱바이그룹과 협력을 강화한다. 포스코HY클린메탈은 현재 롱바이그룹 중국 공장과 국내 전구체 자회사인 EMT에 니켈·코발트·망간을 공급하고 있다. 양사는 글로벌 폐배터리 자원 회수와 재활용을 연결하는 순환 체계 구축을 추진할 예정이다.

포스코는 "롱바이그룹과 지속 협력해 LFP 제품 포트폴리오 다변화 기조에 맞춰 ESS 등 이차전지소재 제품군으로도 협력을 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com