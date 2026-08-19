대한내시경로봇외과학회 이사장에 김진 교수…"학술·교육 역량 대폭 강화"

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 안암병원 대장항문외과 김진 교수가 대한내시경로봇외과학회(The Korean Society of Endo-Laparoscopic & Robotic Surgery, KSERS) 제9대 이사장으로 취임했다. 임기는 2028년 4월까지 2년이다.

대한내시경로봇외과학회는 국내 내시경·복강경 및 로봇수술 분야의 학술 연구와 교육, 술기 발전을 선도해 온 대표적인 외과계 전문 학술단체다. 세계 유수 의료진과의 학술 교류 및 수술 교육 네트워크를 기반으로 국내외 최소침습수술의 발전과 학술적 기반을 다지는 데 중추적인 역할을 해오고 있으며, 최첨단 수술 기술의 발전과 임상 적용을 선도하고 있다.

김진 교수는 대장암과 직장암을 비롯한 대장항문질환 분야의 권위자로, 복강경 및 로봇수술을 활용한 최소침습수술 분야에서 활발한 임상과 연구 활동을 펼쳐왔다. 특히, 암의 근치적 치료뿐만 아니라, 수술 후 환자의 신체 기능 보존과 삶의 질 향상을 고려한 맞춤형 치료법 개발에 힘써왔다.

Advertisement

또한, 국내외 의료진을 대상으로 대장암 수술을 라이브 서저리(Live Surgery)로 시연하며 최신 수술법과 임상 경험을 꾸준히 공유해 왔으며, 대한민국 최소침습수술의 우수한 술기와 임상 역량을 알리는 데 기여했다.

김진 신임 이사장은 임기 동안 ▲학술·교육 역량 대폭 강화 ▲최첨단 로봇 수술 기술의 임상 적용 확대 ▲세계적 학회들과의 국제 교류 활성화 ▲전공의 및 젊은 외과의사를 위한 전문 교육 프로그램 고도화에 주력할 계획이다.

Advertisement

김진 이사장은 "내시경·복강경 및 로봇수술 분야는 AI 및 첨단 기술과의 결합으로 패러다임이 급격히 변화하고 있다"며 "학회 회원들이 최신 지식과 경험을 활발히 나누고 함께 성장할 수 있는 학술 환경을 조성해 학회의 전문성을 높이고, 국내 최소침습수술 분야의 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com